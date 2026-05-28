Η Τουρκία αποκλείει την Κύπρο από τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP31

Οι Τούρκοι οικοδεσπότες της φετινής διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα έχουν αποκλείσει την Κύπρο από προπαρασκευαστικές ενημερώσεις και αρνούνται αιτήματα διμερών συναντήσεων που έστειλε η Λευκωσία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσαν πέντε διπλωμάτες και αξιωματούχοι στο Politico.

Η Κύπρος κατέχει επί του παρόντος την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, που σημαίνει ότι ενεργεί ως ουδέτερος εκπρόσωπος ολόκληρου του μπλοκ των 27 χωρών. Ο αποκλεισμός της έχει ως εκ τούτου μετατραπεί σε διπλωματικό πονοκέφαλο για τις Βρυξέλλες ενόψει των φετινών συνομιλιών του ΟΗΕ για το κλίμα, γνωστών ως COP31, στην τουρκική πόλη-θέρετρο Αττάλεια.

Παρόλο που η χώρα είναι διαιρεμένη από το 1974, όταν η Τουρκία εισέβαλε με την επιχείρηση Αττίλας, η Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα τη Λευκωσία αναγνωρίζεται διεθνώς ως η μόνη κυβέρνηση του νησιού.

Η Τουρκία, ωστόσο, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα μέλος της ΕΕ. Αντ’ αυτού, αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο το κατεχόμενο βόρειο τμήμα του νησιού, την μόνη κυβέρνηση στον κόσμο που το κάνει.

Ως αποτέλεσμα, η τουρκική κυβέρνηση δεν κάλεσε την Κύπρο σε αρκετές άτυπες προπαρασκευαστικές συναντήσεις φέτος, δήλωσαν τέσσερις Ευρωπαίοι διπλωμάτες και ένας αξιωματούχος της ΕΕ.

Οι διπλωμάτες τόνισαν ένα περιστατικό του Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, στο οποίο η τουρκική προεδρία δεν κάλεσε την Κύπρο σε ενημέρωση της COP31 στην έδρα του ΟΗΕ και στη συνέχεια διαμαρτυρήθηκε όταν οι Κύπριοι εμφανίστηκαν με την αντιπροσωπεία της ΕΕ. Το περιστατικό, το οποίο αναφέρθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης τον περασμένο μήνα, δεν ήταν μεμονωμένο, δήλωσαν τρεις από τους διπλωμάτες.

Οι διπλωμάτες, καθώς και η Κύπρος, λένε ότι ο αποκλεισμός της Λευκωσίας από την Τουρκία δεν είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά των διοργανωτών εκδηλώσεων του ΟΗΕ, οι οποίες υποτίθεται ότι περιλαμβάνουν όλα τα μέλη του ΟΗΕ.

«Πραγματοποιούν άτυπες συναντήσεις στο πλαίσιο της COP31 για τις οποίες δεν έχουμε λάβει καμία πρόσκληση», δήλωσε Κύπριος αξιωματούχος.

«Είναι απαράδεκτο, καθώς δεν συνάδει με το καθεστώς τους ως χώρα υποδοχής της COP31. Πρέπει να προσκαλέσουν όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία έχει επίσης συντονιστικό ρόλο ως προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», πρόσθεσαν.

