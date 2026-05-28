«Καρφωμένος» στην πρώτη θέση τηλεθέασης ο Alpha και την Τετάρτη (27/5)

Από την αρχή της εβδομάδας ο Alpha, ό,τι και αν συνέβαινε στον ανταγωνισμό, έχει διαμορφώσει μασίφ επίδοση με σταθερότητα.

Το 15,5% που απέσπασε προχθές ο σταθμός της Κάτω Κηφισιάς διατηρήθηκε ανέπαφο και την Τετάρτη, παρότι το Mega έπιασε επίδοση ίδια με εκείνη της Δευτέρας και ο ΑΝΤ1 είχε, χθες, σε απευθείας μετάδοση τον τελικό του Conference League, ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο.

Στην υπόλοιπη μοιρασιά της πίτας τηλεθέασης οι μεταβολές στα μεγέθη μεριδίων δεν επηρέασαν την κατάταξη των άλλων σταθμών στις τηλεπροτιμήσεις. Το Star διατήρησε το… φλερτ με το 10% και το Open για τρίτη ημέρα στη σειρά είχε δυναμική άνω του 6%, κάτι που είχε να συμβεί από τις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

