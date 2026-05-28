ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:05
28.05.2026 15:25

ΕΣΗΕΑ: Συνδιοργανώνει ημερίδα για τις στρατηγικές- καταχρηστικές- αγωγές (SLAPPs) με το Συμβούλιο της Ευρώπης

Οι SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation), δηλαδή οι καταχρηστικές δικαστικές αγωγές που ασκούνται από ισχυρούς παράγοντες (επιχειρήσεις, πολιτικούς κλπ.) εναντίον δημοσιογράφων, ακτιβιστών ή πολιτών με σκοπό τον εκφοβισμό και μέσω υπέρογκων οικονομικών αξιώσεων, αποτελούν το θέμα ημερίδας-«Αντιμετώπιση των Στρατηγικών Αγωγών ενάντια στη δημόσια συμμετοχή (SLAPPs)»- που συνδιοργανώνουν αύριο (29/5)  το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών στην Αθήνα (Ακαδημίας 20).

Η νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου (ΕΔΔΑ), η  οποία διασφαλίζει προνομιακή μεταχείριση της ελευθερίας της έκφρασης και της γνώμης, οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις όσον αφορά τις εκδικητικές αγωγές απέναντι σε δημοσιογράφους και η ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας της Ε.Ε. στην ελληνική νομοθεσία-  που μέχρι και σήμερα εκκρεμεί-, είναι από τα θέματα της ατζέντας που θα εξεταστούν. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και μέσω live streaming.

Ο κύκλος εργασιών της ημερίδας θα ανοίξει» αύριο στις 09.00 με τις εγγραφές όσων θέλουν να συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν (09.30) χαιρετισμοί από τους Μαρία Αντωνιάδου, πρόεδρου της ΕΣΗΕΑ, Χριστίνα Τσαγκλή, αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γιάννη Μπούγα, υφυπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Κιρμικίρογλου, γενικού γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Στην εκδήλωση θα παρίσταται ο Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Α’ Αντιπρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (TBC).

Το πλήρες πρόγραμμα των συζητήσεων της ημερίδας με ένα κλικ εδώ.

Στο μεταξύ η ερευνητική ομάδα του Solomon έλαβε στις 13 του μήνα  αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προαναγγελία μήνυσης από τον αντιδήμαρχο της Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης Πειραιά, Δημήτρη Αράπη για τη δημοσιογραφική έρευνα  που εξέταζε πολεοδομικές και αυτοδιοικητικές διαδικασίες σχετικά με το κτηριακό έργο «Piraeus Gate», για την ανάπλαση του Πειραιά και τους συσχετισμούς με ζητήματα επενδυτικής κατοικίας και Golden Visa και εννέα ημέρες αργότερα (21/5) εκδικάστηκε η αγωγή SLAPP εναντίον του δημοσιογραφικού συνεταιρισμού MIIR (Mediterranean Institute for Investigative Reporting) και της Εφημερίδας των Συντακτών από την Air Mediterranean, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για έρευνα του 2025 ,με τη συμμετοχή Ιταλών και Σύρων δημοσιογράφων, η οποία εξέταζε  σύνδεση της αεροπορικής εταιρείας με καταζητούμενους διακινητές όπλων, ναρκωτικών και μεταναστών σε Συρία και Λιβύη και τις εποπτικές ικανότητες των ελληνικών, ιταλικών και ευρωπαϊκών αρχών.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

