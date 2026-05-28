ΣΚΑΪ: Ο Μάιος φεύγει, η Λένα Φλυτζάνη έρχεται (από Δευτέρα) στο κεντρικό δελτίο- Η επίσημη ανακοίνωση

Το τυπικό «άνοιγμα» στο νέο «κεφάλαιο» για τις Ειδήσεις του ΣΚΑΪ επισημοποιήθηκε νωρίτερα (28/5) με την ανακοίνωση της Λένας Φλυτζάνη στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού τις καθημερινές.

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.

Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου.

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα», αναφέρει ο πολυμεσικός οργανισμός.

