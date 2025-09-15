search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

15.09.2025 08:29

Εθνική Ελλάδας: Κρείττον του λαλείν το σιγάν

15.09.2025 08:29
plevris

Πώς το έλεγε η διαφήμιση; Μερικές φορές είναι καλύτερο να μασάς αντί να μιλάς.

Ο λόγος για τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, ο οποίος έσπευσε να πανηγυρίσει – μαζί με όλο τον πολιτικό κόσμο – την επιτυχία της «επίσημης αγαπημένης» στο Eurobasket, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Θ. Πλεύρης λοιπόν ανέβασε στο λογαριασμό του στο Χ λινκ από ρεπορτάζ για τη νίκη της εθνικής επί της Φινλανδίας με τίτλο «Με τον Γιάννη οδηγό, η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο του Eurobasket: Η Εθνική, 92-89 την Φινλανδία και πήρε την 3η θέση».

Και εκεί… άρχισε το πανηγύρι, καθώς δεκάδες χρήστες του μέσου έσπευσαν να του υπενθυμίσουν ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη μετανάστευση που ο ίδιος προώθησε, λέγοντας μάλιστα ότι «η Ελλάδα είναι έθνος και όχι χώρος», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η οικογένειά του θα είχαν φυλακιστεί μέχρι να απελαθούν και προφανώς δεν θα είχαν νομιμοποιηθεί ποτέ.

Γι’ αυτό λέμε, μερικές φορές κρείττον του λαλείν το σιγάν…

