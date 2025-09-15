Εθνική Ελλάδας: Κρείττον του λαλείν το σιγάν

Πώς το έλεγε η διαφήμιση; Μερικές φορές είναι καλύτερο να μασάς αντί να μιλάς.

Ο λόγος για τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, ο οποίος έσπευσε να πανηγυρίσει – μαζί με όλο τον πολιτικό κόσμο – την επιτυχία της «επίσημης αγαπημένης» στο Eurobasket, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Θ. Πλεύρης λοιπόν ανέβασε στο λογαριασμό του στο Χ λινκ από ρεπορτάζ για τη νίκη της εθνικής επί της Φινλανδίας με τίτλο «Με τον Γιάννη οδηγό, η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο του Eurobasket: Η Εθνική, 92-89 την Φινλανδία και πήρε την 3η θέση».

Με τον Γιάννη οδηγό, η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο του Eurobasket: Η Εθνική, 92-89 την Φινλανδία και πήρε την 3η θέση https://t.co/d2lUV3gh7i — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) September 14, 2025

Και εκεί… άρχισε το πανηγύρι, καθώς δεκάδες χρήστες του μέσου έσπευσαν να του υπενθυμίσουν ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη μετανάστευση που ο ίδιος προώθησε, λέγοντας μάλιστα ότι «η Ελλάδα είναι έθνος και όχι χώρος», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η οικογένειά του θα είχαν φυλακιστεί μέχρι να απελαθούν και προφανώς δεν θα είχαν νομιμοποιηθεί ποτέ.

Γι’ αυτό λέμε, μερικές φορές κρείττον του λαλείν το σιγάν…

