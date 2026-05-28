Εντολή Νετανιάχου στον IDF να καταλάβει το 70% της Λωρίδας της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε τον στρατό της χώρας να αναλάβει τον έλεγχο του 70% της Λωρίδας της Γάζας, παραβιάζοντας τους όρους μιας εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο.
«Αυτή τη στιγμή πιέζουμε τη Χαμάς. Τώρα ελέγχουμε το 60% του εδάφους στη Λωρίδα. Ξέρετε, ήμασταν στο 50, μετακινηθήκαμε στο 60. Η οδηγία μου είναι να μετακινηθούμε στο… 70%», δήλωσε την Πέμπτη, σε συνέδριο σε έναν κατεχόμενο οικισμό της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με βίντεο που προβλήθηκε από το ισραηλινό δίκτυο Channel 12.
Όταν το πλήθος φωνάζει «100%!», ο Νετανιάχου απαντά:
«Περιμένετε, ας ξεκινήσουμε με τη σειρά. Πρώτα το 70%. Ας ξεκινήσουμε με αυτό».
