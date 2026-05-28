Εντολή Νετανιάχου στον IDF να καταλάβει το 70% της Λωρίδας της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε τον στρατό της χώρας να αναλάβει τον έλεγχο του 70% της Λωρίδας της Γάζας, παραβιάζοντας τους όρους μιας εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο.

«Αυτή τη στιγμή πιέζουμε τη Χαμάς. Τώρα ελέγχουμε το 60% του εδάφους στη Λωρίδα. Ξέρετε, ήμασταν στο 50, μετακινηθήκαμε στο 60. Η οδηγία μου είναι να μετακινηθούμε στο… 70%», δήλωσε την Πέμπτη, σε συνέδριο σε έναν κατεχόμενο οικισμό της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με βίντεο που προβλήθηκε από το ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

Όταν το πλήθος φωνάζει «100%!», ο Νετανιάχου απαντά:

«Περιμένετε, ας ξεκινήσουμε με τη σειρά. Πρώτα το 70%. Ας ξεκινήσουμε με αυτό».

🇮🇱 PM NETANYAHU: Israel now controls roughly 60% of Gaza.



“We were at 50%; now we’ve moved to 60%.”



When the crowd shouted “100!”, Netanyahu responded:



“Wait, let’s go in order. First 70%. Let’s start with that.”@selenaryan_ https://t.co/ZuFjcioyHn pic.twitter.com/6Sjt1SStdn — Mossad Commentary (@MOSSADil) May 28, 2026

