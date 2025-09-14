search
14.09.2025 15:50

Η συμβολή των εκσυγχρονιστών στις θέσεις Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

14.09.2025 15:50
Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ ήταν δουλεμένο αρκετό καιρό και σε όλα του τα πεδία. Για τις επεξεργασίες στις θέσεις έχουν μπει βαριές “υπογραφές” μέσω της συμβολής τους.

Ο Σταύρος Μπέκος, ο Γιάννης Μανιάτης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Τάσος Γιαννίτσης ήταν μερικά από τα βασικά πρόσωπα που δούλεψαν μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη διαμόρφωση των θέσεων.

Διαβάστε επίσης:

Δύο απουσίες που συζητήθηκαν

ΠΑΣΟΚική μάζωξη για μετά – ΔΕΘ ποτό

Εντός γραμμής ο Δούκας

