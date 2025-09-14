Η συμβολή των εκσυγχρονιστών στις θέσεις Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ ήταν δουλεμένο αρκετό καιρό και σε όλα του τα πεδία. Για τις επεξεργασίες στις θέσεις έχουν μπει βαριές “υπογραφές” μέσω της συμβολής τους.
Ο Σταύρος Μπέκος, ο Γιάννης Μανιάτης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Τάσος Γιαννίτσης ήταν μερικά από τα βασικά πρόσωπα που δούλεψαν μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη διαμόρφωση των θέσεων.
