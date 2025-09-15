Διπλό «όχι» Βαρουφάκη σε Τσίπρα και συνεργασίες

Με τη φράση «αν η απάντηση είναι Τσίπρας, το ερώτημα είναι λάθος και εκ του πονηρού» ο γραμματέας του ΜεΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης έδωσε την απάντησή του σχετικά με τα σενάρια για επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην «πρώτη γραμμή» του πολιτικού γίγνεσθαι της χώρας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρώην ΥΠΟΙΚ φάνηκε να μην είναι σίγουρος για τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας ότι «έχω πέσει τόσες φορές έξω στο παρελθόν προβλέποντας τη συμπεριφορά του Αλέξη που δεν θα προβώ σε πρόβλεψη».

Για αυτό που φάνηκε σίγουρος, πάντως, είναι ότι αποκλείει κάθε συνεργασία με την κεντροαριστερά: «Σε καμία περίπτωση. Να συνεργαστούμε να κάνουμε τι; Θέλουμε να είμαστε χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη; Όχι. […] Κάποιοι μου λένε (για συνεργασία) για να πέσει ο Μητσοτάκης. Η συνεργασία πρέπει να γίνεται για κάποιο σκοπό. Ο σκοπός δεν μπορεί να είναι για να πέσει ο Μητσοτάκης απλά. Για να έρθει ποιος; Να ντυθεί κάποιος με διαφορετικά χρώματα και να κάνει τα ίδια πράγματα; Πρέπει να χτυπηθεί η πολιτική του Μητσοτάκη αλλά και τα αίτια του Μητσοτάκη. Και τα αίτια ήταν ο Τσίπρας», είπε.

