Τέταρτη μέρα διαδηλώσεων στο Ιράν κατά της ακρίβειας – Στόχος επίθεσης έγινε κυβερνητικό κτίριο (videos)

Άνθρωποι επιτέθηκαν σε κυβερνητικό κτίριο στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με τις αρχές, τέταρτη ημέρα διαδηλώσεων κατά του υψηλού κόστους ζωής και της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η πύλη εισόδου (…) του κτιρίου του επαρχιακού κυβερνήτη υπέστη ζημιές σε επίθεση που πραγματοποίησαν πολλά άτομα», δήλωσε ο Χαμέντ Οστοβάρ, επικεφαλής της Δικαστικής Αρχής στην πόλη Φάσα, όπως αναφέρεται από τον δικαστικό ιστότοπο Mizan, χωρίς να διευκρινίσει τις συνθήκες ή να κάνει λόγο για διαδηλωτές.

#BREAKING | URGENT

Iran Uprising – Day 4 | December 31, 2025



Protests continue in #Fasa.

Online footage shows clashes near the Governor’s Office.

• Entrance to the government building damaged

• Security forces deployed tear gas against protesters



The uprising continues… pic.twitter.com/Iwoylup7OI — Shabnam Madadzadeh (@ShMadadzadeh) December 31, 2025

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ορισμένοι διαδηλωτές ακούστηκαν να φωνάζουν συνθήματα επικριτικά προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνση των διαδηλωτών στη Φάσα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεση επιβεβαίωση για τραυματισμούς.

BREAKING:



The Islamic Regime security forces have opened fire on anti-regime protesters in Fasa, Iran.



Via @ShayanX0 pic.twitter.com/cXmitE8KKx December 31, 2025

«Πριν από λίγες ώρες, μια οργανωμένη ομάδα επιχείρησε να εισέλθει στο κτίριο της νομαρχίας στην πόλη Φάσα. Η επίθεση απέτυχε με την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας», ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ. «Η επικεφαλής των ταραχοποιών, μια 28χρονη γυναίκα, συνελήφθη».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι τέσσερις «επιτιθέμενοι» συνελήφθησαν, ενώ τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά το επεισόδιο.

WILD FOOTAGE OF PROTESTERS TRYING TO BREAK INTO THE GOVERNMENT BUILDING IN FASA, IRAN



🇮🇷🇮🇷‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️



pic.twitter.com/MRBLdlKKf3 December 31, 2025

Η Φάσα βρίσκεται 780 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, Τεχεράνης, όπου ξεκίνησε την Κυριακή ένα αυθόρμητο κίνημα κατά του υψηλού κόστους ζωής μεταξύ εμπόρων πριν εξαπλωθεί σε ορισμένα πανεπιστήμια, αποκτώντας γρήγορα δυναμική σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σήμερα, ο γενικός εισαγγελέας προειδοποίησε ότι η ιρανική δικαστική εξουσία θα επιδείξει «αυστηρότητα» αν οι διαδηλώσεις εργαλειοποιηθούν με σκοπό την αποσταθεροποίηση. «Από δικαστική άποψη, οι ειρηνικές διαδηλώσεις για την υπεράσπιση των μέσων διαβίωσης (…) είναι κατανοητές», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μοβαχέντι-Αζάντ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Κάθε απόπειρα μετατροπής των οικονομικών διαδηλώσεων σε εργαλείο ανασφάλειας, καταστροφής των δημοσίων αγαθών ή υλοποίησης σεναρίων κατασκευασμένων στο εξωτερικό θα συνοδευθεί από νόμιμη, αναλογική και αυστηρή απάντηση», προειδοποίησε.

Αντιδρώντας στο κίνημα διαμαρτυρίας, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ακούει τις «θεμιτές διεκδικήσεις» των διαδηλωτών.

Χθες Τρίτη, ξέσπασαν φοιτητικές διαδηλώσεις σε τουλάχιστον 10 πανεπιστήμια στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε αρκετές άλλες ιρανικές πόλεις, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων IRNA και ILNA.

Προηγουμένως, ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν είχαν αναφέρει νέες διαδηλώσεις, παρόλο που σχολεία, τράπεζες και δημόσιοι φορείς έκλεισαν με εντολή των αρχών σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα λόγω του κρύου καιρού και για εξοικονόμηση ενέργειας.

Αυτό το κίνημα ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής, σε αυτό το στάδιο, δεν θυμίζει τις μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες που συγκλόνισαν το Ιράν στα τέλη του 2022, μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Ιρανής γυναίκας, που πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

Ο θάνατός της, μετά από σύλληψη επειδή φέρεται να μην φορούσε σωστά την μαντίλα της, κατά παράβαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα του Ιράν, πυροδότησε κύμα οργής κατά το οποίο σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

«Εξέγερση για να προχωρήσει η ιστορία μπροστά»

Οι διαδηλώσεις που συγκλονίζουν το Ιράν τις τελευταίες ημέρες είναι μια «εξέγερση» για να «προχωρήσει η ιστορία μπροστά», δήλωσε ο 65χρονος σκηνοθέτης, Τζαφάρ Παναχί που έχει φυλακιστεί δύο φορές και ο οποίος απέσπασε τον περασμένο Μάιο τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του «Ένα απλό ατύχημα».

«Ο κοινός πόνος έχει μετατραπεί σε κραυγή στους δρόμους. Για τέσσερις ημέρες, ο λαός ξεσηκώθηκε, όχι για να παραπονεθεί, αλλά για να απαιτήσει αλλαγή», έγραψε στο Instagram.

«Αυτή η επανάσταση είναι μια θέληση που αποφάσισε να επιμείνει, να προχωρήσει μπροστά και να προωθήσει την ιστορία», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης, αντίπαλος του ιρανικού καθεστώτος. «Όταν δεν μένει τίποτα να χάσεις,, ο φόβος εξαφανίζεται. Οι φωνές ενώνονται, η σιωπή σπάει και η επιστροφή είναι αδύνατη», συνέχισε ο Παναχί.

