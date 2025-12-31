Ιαπωνία: Σεισμός 6 Ρίχτερ στις ακτές της Νόντα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ.
Οι Ιάπωνες δίνουν το σεισμό στα 5,7 Ρίχτερ.
