Ιαπωνία: Σεισμός 6 Ρίχτερ στις ακτές της Νόντα

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ.

Οι Ιάπωνες δίνουν το σεισμό στα 5,7 Ρίχτερ.

