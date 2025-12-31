search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

31.12.2025 15:45

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Πούτιν – «Πιστεύουμε στη νίκη μας» στην Ουκρανία

31.12.2025 15:45
putin (1)

Την πεποίθηση ότι η Ρωσία θα «νικήσει» στην Ουκρανία εξέφρασε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς το έθνος, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη γειτονική χώρα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από τη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Ρώσος πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμό στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στους στρατιώτες και τους διοικητές τους.

«Θέλω να συγχαρώ όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας καθώς πλησιάζει το νέο έτος. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», δήλωσε ο Πούτιν, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες εξελίξεις στο μέτωπο.

