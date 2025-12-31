search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 22:52
ΚΟΣΜΟΣ

31.12.2025 22:28

Αμερικανός σκοτώθηκε κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις – Σύλληψη του εκπαιδευτή του που βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικά

31.12.2025 22:28
french-alps

Ένας εκπαιδευτής που συνόδευε έναν Αμερικανό, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ έκανε g εκτός πίστας στις γαλλικές Άλπεις, βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικές ουσίες και τέθηκε υπό κράτηση, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία.

Οι Αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για «χρήση ναρκωτικών» και «ανθρωποκτονία εξ αμελείας» με το σκεπτικό ότι ο εκπαιδευτής παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας της Αλμπερτβιλ, Μπενουά Μπασελέτ.

Ο 45χρονος Αμερικανός τουρίστας έκανε σκι εκτός πίστας στο χιονοδρομικό κέντρο Βαλ Τόρενς. Συνοδευόταν από έναν ανεξάρτητο εκπαιδευτή, ο οποίος είχε την επίβλεψη άλλων δύο σκιέρ.

Λόγω της κατάστασης του χιονιού, οι Αρχές συμβουλεύουν τους τουρίστες να μην κάνουν σκι εκτός πίστας, θεωρώντας το «επικίνδυνο». Ο Αμερικανός φορούσε κράνος και οι διασώστες έφτασαν στο σημείο πολύ γρήγορα, όμως είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε έναν βράχο και δεν επέζησε.

Ο εκπαιδευτής υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και βρέθηκε αρνητικός, όμως στην εξέταση για ναρκωτικές ουσίες το αποτέλεσμα βγήκε θετικό, ανέφερε ο εισαγγελέας.

