Ο πλανήτης υποδέχθηκε το νέο έτος – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο

Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο αποχαιρέτησαν το γεμάτο προκλήσεις 2025, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στο νέο έτος.

Ο πλανήτης υποδέχθηκε το 2026 σε… δόσεις, καθώς η αλλαγή του χρόνου ξεκίνησε από τον Ειρηνικό και προχωρά δυτικά, με πόλεις σε όλο τον κόσμο να διοργανώνουν εντυπωσιακές γιορτές με πυροτεχνήματα και πολιτιστικά δρώμενα.

🔴2026 🎉🎊: #Australia and #New_Zealand are among the first countries to celebrate #NewYear2026. The arrival of the new year was celebrated with impressive fireworks and pyrotechnic displays over the Sydney Opera House and Harbour Bridge.#HappyNewYear2026 🎊🎉 pic.twitter.com/4dCb5pMwe3 — Nanana365 (@nanana365media) December 31, 2025

Οι πρώτες περιοχές που καλωσόρισαν το νέο έτος είναι τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, όπως η Δημοκρατία του Κιριμπάτι, το γνωστό ως και Νησί των Χριστουγέννων το οποίο υποδέχθηκε πρώτο την Πρωτοχρονιά, όπως και η Σαμόα, ενώ ακολούθησαν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, με μεγάλες υπαίθριες εκδηλώσεις και φωταγωγήσεις σε εμβληματικά σημεία.

HAPPY NEW YEAR 2026 NEW ZEALAND 🇳🇿 🎉 pic.twitter.com/7BDr3KxAsZ — WORLD 2025 🌊 (@W0rld2026) December 31, 2025

Στο Σίδνεϊ, στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi στις 14 Δεκεμβρίου που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, περίπου ένα εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε γύρω από το λιμάνι για την αντίστροφη μέτρηση, θαυμάζοντας το εντυπωσιακό σόου με τα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα.

New Year's Eve fireworks display over Sydney Harbour https://t.co/FAb38ogW3A — Reuters (@Reuters) December 31, 2025

New Year 2026



Ya es año nuevo en Sidney, Australia.



Ve en video cómo lo recibieron: pic.twitter.com/P3brLy0pfa December 31, 2025

«Εδώ, τώρα, η χαρά που νιώθουμε συνήθως στην αρχή του νέου έτους αμβλύνεται από τη θλίψη της χρονιάς που έφυγε», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Happy New Year 2026 Sydney, Australia pic.twitter.com/iLoLiiTcaL — VIEW (@viewsoff_) December 31, 2025

Τα λεγόμενα «οικογενειακά πυροτεχνήματα» φώτισαν την Όπερα του Σίδνεϊ το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου 2025, περίπου τρεις ώρες πριν από το κεντρικό σόου της αλλαγής του χρόνου που πραγματοποιείται τα μεσάνυχτα. Η πρώιμη αυτή επίδειξη αποτελεί παράδοση της πόλης και είναι σχεδιασμένη ώστε να μπορούν να την απολαύσουν οικογένειες με παιδιά, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών για το νέο έτος.

Ορισμένες εκδηλώσεις στην περιοχή του Bondi ακυρώθηκαν ως ένδειξη σεβασμού στις οικογένειες των θυμάτων , ενώ πάνω από 2.500 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί από το πρωί για την περιφρούρηση της τάξης και της ασφάλειας.

Οι χώρες του Ειρηνικού με πρώτο το Κιριμπάτι ήταν οι πρώτες περιοχές του πλανήτη όπου το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυκτα.

Ακολούθησαν η Νέα Ζηλανδία, με την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον να φωτίζεται από τα πυροτεχνήματα, κηρύσσοντας την έναρξη των εορτασμών στον κόσμο.

Happy New Year New Zealand! 🎉



Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building – the Sky Tower.



Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Καθώς η αλλαγή του χρόνου «ταξίδεψε» προς την Ασία, εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μεγαλουπόλεις όπως το Τόκιο, η Σεούλ και η Σιγκαπούρη, με συναυλίες, δημόσια countdown events και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Στην Ιαπωνία γυναίκες φόρεσαν τις παραδοσιακές τους στολές, στην Ταϊβάν υπήρχε έντονη στρατιωτική παρουσία στους δρόμους για λόγους ασφαλείας στην Κίνα υποδέχθηκαν το 2026 με μήνυμα του προέδρου της χώρας Σι Τζινπίνγκ, ενώ εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την Ινδονησία, την Ινδία και τη νότια Κορέα.

Στο Χονγκ Κονγκ, η επίδειξη πυροτεχνημάτων που είχε προγραμματιστεί ακυρώθηκε ως φόρος τιμής στους 161 ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε μια πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών τον Νοέμβριο.

Happy New Year Hong Kong, China, Malaysia and Taiwan! 🎉



Watch as fireworks fill the sky in Kuala Lumpur and Taipei to welcome in 2026.



Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0s1QsVuhU0 — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Στη Σεούλ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο περίπτερο Bosingak, όπου μια μπρούντζινη καμπάνα χτυπά 33 φορές τα μεσάνυχτα, μια παράδοση που έχει τις ρίζες της στη βουδιστική κοσμολογία, συμβολίζοντας τους 33 παραδείσους. Οι κωδωνοκρουσίες πιστεύεται πως διώχνουν την κακοτυχία και υποδέχονται την ειρήνη και την ευημερία για τη χρονιά που έρχεται.

Εορταστικές εκδηλώσεις για την έλευση του νέου έτους και μια παράσταση με τύμπανα πραγματοποιήθηκαν στο πέρασμα Juyong, στο Σινικό Τείχος λίγο έξω από το Πεκίνο. Το πλήθος κρατούσε πινακίδες που έγραφαν 2026 και είχαν το σύμβολο ενός αλόγου. Ο Φεβρουάριος σηματοδοτεί την άφιξη της Χρονιάς του Αλόγου στο κινεζικό σεληνιακό ημερολόγιο.

Την ίδια ώρα, στην Κροατία, το πρωτοχρονιάτικο πάρτι ξεκίνησε από νωρίς. Από το 2000, στην πόλη Φούζινε η αντίστροφη μέτρηση πραγματοποιείται το μεσημέρι τοπική ώρα, μια παράδοση που έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Τα πλήθη ζητωκραυγάζουν, κερνούν ο ένας τον άλλο σαμπάνια και χορεύουν στους ρυθμούς της μουσικής, όλα αυτά κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Οι πιο θαρραλέοι, φορώντας σκουφάκια του Άγιου Βασίλη, βούτηξαν στα παγωμένα νερά της λίμνης Μπάγιερ.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα ότι η επανένωση της χώρας δεν μπορεί να σταματήσει, στο τηλεοπτικό του διάγγελμα προς το έθνος λίγο μετά το τέλος των στρατιωτικών γυμνασίων του Πεκίνου γύρω από την Ταϊβάν.

«Η επανένωση της πατρίδας μας (…) δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Σι κατά την εκφώνηση του πρωτοχρονιάτικου μηνύματός του για το 2026 στο Πεκίνο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

To φετινό πρωτοχρονιάτικo μήνυμα του Σι αναφορικά με την Ταϊβάν ήταν σε παρόμοιο τόνο με την περσινή προειδοποίηση προς δυνάμεις που το Πεκίνο θεωρεί ότι επιδιώκουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

«Οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές των Στενών της Ταϊβάν συνδέονται με δεσμούς αίματος πιο πυκνούς από το νερό και η ιστορική τάση προς την εθνική επανένωση δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Η Ταϊπέι καταδίκασε τα γυμνάσια ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ως κραυγαλέα πρόκληση.

Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καμπότζη και Τζακάρτα υποδέχτηκαν το 2026.

Στη συνέχεια Ινδία, Σρι Λάνκα και Νεπάλ υποδέχθηκαν το 2026.

Tα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, η Γεωργία, ο Μαυρίκιος και οι Σεϊχέλες πέρασαν το κατώφλι του 2026.

Εντυπωσιακό το σόου σε Παρίσι και Ρώμη.

Happy New Year France and Italy! 🎉



Watch as fireworks fill the sky across Europe to welcome in 2026.



Follow live 🔗 https://t.co/DP0mlQ1r19



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/X3BgPTUPbe — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, στη Νέα Υόρκη, οι διοργανωτές ξεκίνησαν να τοποθετούν κιγκλιδώματα ασφαλείας και στήνουν σκηνές εν αναμονή του πλήθους που θα συρρεύσει στην Τάιμς Σκουέρ για την ετήσια πτώση της μπάλας.

Tonight my art is in Times Square for the LAST NIGHT! 🥲 What a wild ride it has been @TSqArts pic.twitter.com/t05rVZcHfp — Jen Stark (@Jen_Stark) December 31, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης για το 2026, χρονιά όπου θα διεξαχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές. «Δεν είναι θαυμάσιο που έχουμε ένα ισχυρό σύνορο, δεν υπάρχει πληθωρισμός, διαθέτουμε έναν ισχυρό στρατό και μια ακμάζουσα οικονομία; Καλή Χρονιά!», έγραψε στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

