Netflix: Μαζί με το Μουντιάλ 2026 φέρνει το κορυφαίο των ποδοσφαιρικών βιντεοπαιχνίδιων, δωρεάν

Νέος κύκλος συμπόρευσης, στο πεδίο των βιντεοπαιχνιδιών, μέσω τηλεόρασης, ανοίγει, έπειτα από την ολοκλήρωση εκείνου- των 30 ετών- που είχαν δημιουργήσει FIFA και ΕΑ Sports.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 το Netflix θα αποτελεί το νέο συμπαίκτη της FIFA, αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού.

Το νέο videogame-άτιτλο προς το παρόν- από την Delphi Interactive παρουσιάζεται ως «simulation game» (παιχνίδι προσομοίωσης) με εύκολη προσβασιμότητα, στόχο της εταιρείας που το αναπτύσσει. «Να δημιουργηθεί ένα παιχνίδι που οποιοσδήποτε, οπουδήποτε, μπορεί να πάρει στα χέρια του και να νιώσει αμέσως τη μαγεία του ποδοσφαίρου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Delphi Interactive, Κάσπαρ Ντούγκαρντ.

Επομένως τέλος οι κονσόλες, τα καλώδια, τα χειριστήρια. Η νέα εποχή είναι εδώ και η τεχνολογία της ψηφιακής ιντερνετικής πλατφόρμας μετασχηματίζει την τηλεοπτική συσκευή σε μεγάλο ηλεκτρονικό χωνευτήρι.

Χοντρικά με το πάτημα ενός κουμπιού το Netflix θα βάζει τον χρήστη στο σύμπαν του ψηφιακού ποδοσφαιρικού θεάματος και καθώς η ΟΤΤ υφίσταται ως εφαρμογή- app δηλαδή- η εμπειρία πρόσβασης θα είναι ίδια με εκείνη που έχει όποιος «μπαίνει» στην υπηρεσία streaming, είτε από τάμπλετ είτε από κινητό. Α, μια λεπτομέρεια. Όταν το ψηφιακό ποδοσφαιράκι παραδοθεί για χρήση, ο χειρισμός λειτουργιών θα γίνεται από κινητό τηλέφωνο.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA θα είναι το πολιτιστικό γεγονός του 2026 και τώρα οι φίλαθλοι θα μπορούν να γιορτάσουν την αγάπη τους για το άθλημα φέρνοντας το παιχνίδι κατευθείαν στο σαλόνι τους», δήλωσε ο Αλέν Τασκάν, πρόεδρος της Netflix Games. «Θέλουμε να επαναφέρουμε το ποδόσφαιρο στις ρίζες του με κάτι που όλοι μπορούν να παίξουν με το πάτημα ενός κουμπιού», συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάννι Ινφαντίνο, δήλωσε: «Η FIFA είναι πολύ ενθουσιασμένη που συνεργάζεται με τη Netflix Games και τη Delphi Interactive εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Αυτή η σημαντική συνεργασία αποτελεί ένα βασικό ορόσημο στη δέσμευση της FIFA για καινοτομία στον χώρο των ποδοσφαιρικών παιχνιδιών, η οποία φιλοδοξεί να προσεγγίσει δισεκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλους όλων των ηλικιών σε όλο τον κόσμο και θα επαναπροσδιορίσει την καθαρή έννοια των παιχνιδιών προσομοίωσης. Το ανανεωμένο παιχνίδι μας σηματοδοτεί πραγματικά την αρχή μιας νέας εποχής για το ψηφιακό ποδόσφαιρο. Θα είναι διαθέσιμο δωρεάν για τα μέλη της Netflix και αποτελεί ένα μεγάλο ιστορικό βήμα για τη FIFA».

