ΕΡΤ: «Κλειδώνει» τα δικαιώματα για την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη του Μουντιάλ 2026

Σχεδόν 100 ποδοσφαιρικούς αγώνες (ίσως και παραπάνω) εθνικών ομάδων από 48 χώρες εκτιμάται ότι θα μεταδώσει το καλοκαίρι του 2026 η ΕΡΤ από τα κανάλια και τα ραδιόφωνα της, παραδοσιακά και ιντερνετικά, καθώς είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την FIFA – αναφέρουν άνθρωποι κοντά στην ΕΡΤ που είναι σε θέση να γνωρίζουν – για τα δικαιώματα κάλυψης του ερχόμενου Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε τρεις χώρες της Βορείου Αμερικής – ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά.

Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου είναι η πρώτη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε τρείς χώρα. Από το σύνολο των αναμετρήσεων 60 αγώνες, μεταξύ των οποίων οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διοργανωθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι γειτονικές χώρες Καναδάς και Μεξικό θα φιλοξενήσουν από 10 αγώνες, κάθε μία.

Διαβάστε επίσης:

«Πήρε κεφάλι» στην κούρσα τηλεθέασης, την Τετάρτη (12/11) ο «Άγιος έρωτας»

Υψηλές τηλεθεάσεις για τρεις σταθμούς την Τετάρτη (12/11)- Πρώτος σε προτιμήσεις παρέμεινε ο Alpha

Πυκνός «βομβαρδισμός» επικαιρότητας – Πέντε, ενδιαφέρουσες, εκπομπές σε ένα βράδυ, διεκδικούν την προσοχή των τηλεθεατών (videos)