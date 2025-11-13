ΕΡΤ: «Κλειδώνει» τα δικαιώματα για την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη του Μουντιάλ 2026

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σχεδόν 100 ποδοσφαιρικούς αγώνες (ίσως και παραπάνω) εθνικών ομάδων από 48 χώρες εκτιμάται ότι θα μεταδώσει το καλοκαίρι του 2026 η ΕΡΤ από τα κανάλια και τα ραδιόφωνα της, παραδοσιακά και ιντερνετικά, καθώς είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την FIFA – αναφέρουν άνθρωποι κοντά στην ΕΡΤ που είναι σε θέση να γνωρίζουν – για τα δικαιώματα κάλυψης του ερχόμενου Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε τρεις χώρες της Βορείου Αμερικής – ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά.
Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου είναι η πρώτη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε τρείς χώρα. Από το σύνολο των αναμετρήσεων 60 αγώνες, μεταξύ των οποίων οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διοργανωθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι γειτονικές χώρες Καναδάς και Μεξικό θα φιλοξενήσουν από 10 αγώνες, κάθε μία.
Διαβάστε επίσης:
«Πήρε κεφάλι» στην κούρσα τηλεθέασης, την Τετάρτη (12/11) ο «Άγιος έρωτας»
Υψηλές τηλεθεάσεις για τρεις σταθμούς την Τετάρτη (12/11)- Πρώτος σε προτιμήσεις παρέμεινε ο Alpha
Πυκνός «βομβαρδισμός» επικαιρότητας – Πέντε, ενδιαφέρουσες, εκπομπές σε ένα βράδυ, διεκδικούν την προσοχή των τηλεθεατών (videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.