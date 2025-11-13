search
13.11.2025 18:47

ΕΡΤ: «Κλειδώνει» τα δικαιώματα για την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη του Μουντιάλ 2026

13.11.2025 18:47
Σχεδόν 100 ποδοσφαιρικούς αγώνες (ίσως και παραπάνω) εθνικών ομάδων από 48 χώρες εκτιμάται ότι θα μεταδώσει το καλοκαίρι του 2026 η ΕΡΤ από τα κανάλια και τα ραδιόφωνα της, παραδοσιακά και ιντερνετικά, καθώς είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την FIFA – αναφέρουν άνθρωποι κοντά στην ΕΡΤ που είναι σε θέση να γνωρίζουν – για τα δικαιώματα κάλυψης του ερχόμενου Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε τρεις χώρες της Βορείου Αμερικής – ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά.

Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου είναι η πρώτη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε τρείς χώρα. Από το σύνολο των αναμετρήσεων 60 αγώνες, μεταξύ των οποίων οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διοργανωθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι γειτονικές χώρες Καναδάς και Μεξικό θα φιλοξενήσουν από 10 αγώνες, κάθε μία.

