13.11.2025 18:40

«Πήρε κεφάλι» στην κούρσα τηλεθέασης, την Τετάρτη (12/11) ο «Άγιος έρωτας»

13.11.2025 18:40
agios_erotas

Επανήλθε στη γνώριμη για εκείνη θέση, η σειρά «Άγιος έρωτας», στις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Είναι ίσως η πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν, που η περσινή πρωταθλήτρια τηλεθέασης σειρά, του Alpha, «έβλεπε» από την αρχή της εβδομάδας την πλάτη ανταγωνιστικού προγράμματος και συγκεκριμένα της σειράς «Μια νύχτα μόνο».

Δεύτερη επιλογή της ημέρας που μας πέρασε ήταν η σατιρική «Ράδιο αρβύλα» η οποία ναι μεν ισοβάθμισε με την σειρά «Να μ’αγαπάς», επίσης του Alpha, αλλά πήρε την πρόκριση πάνω στο «νήμα» με διαφορά μόλις 1.000 τηλεθεατές.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ήταν το τέταρτο σε δημοφιλία πρόγραμμα της ημέρας και στάθηκε με δυναμική απέναντι σε έντονο ανταγωνισμό που αντιμετώπισε από σειρές μυθοπλασίας.

Την πρώτη 5αδα συμπλήρωσε το «Grand Hotel» με επίσης καλή δυναμική.

«Σπρωξίδι», επίσης, σημειώθηκε, από ότι φαίνεται και στις τηλεθεαματικότητες στις επόμενες τρείς θέσεις του Top 10 μεταξύ του «Τροχού της τύχης», του «Σπιτιού δίπλα στο ποτάμι» και του «Deal».

Στη 10άδα μέσα το κεντρικό δελτίο του Alpha και το «Live news», τα καλύτερα σε επίδοση προγράμματα της τυπολογίας τους το καθένα.

