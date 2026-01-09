search
09.01.2026 18:13

ΕΡΤ3: Εκπομπή για έφηβους στην ΕΡΤ3 αρχίζει από βδομάδα

09.01.2026 18:13
ert3-ekpompi

«Έφηβοι χωρίς φίλτρα» είναι ο (υπεραισιόδοξος) τίτλος της νέας εκπομπής που προτείνει η ΕΡΤ, από την ΕΡΤ3, προγραμματίζοντας την πρεμιέρα της την Τρίτη (13/1) στην εσχατιά (24.00) του προγράμματός της.

Η ΕΡΤ με τη νέα εκπομπή θέλει, λέει, να «δίνει φωνή στους εφήβους και φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και διαμορφώνουν αυτή την καθοριστική περίοδο της ζωής των νέων, την εφηβεία».

Η εκπομπή, χωρίς, όπως τονίζεται, ωραιοποιήσεις και στερεότυπα, αλλά μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση και αληθινές ιστορίες θα «ιχνηλατεί θέματα όπως το bullying και η βία, η παραβατικότητα, η ψυχική υγεία, οι εθισμοί, η σεξουαλική ταυτότητα, οι διατροφικές διαταραχές, ο ρόλος της οικογένειας, η μοναξιά στη ψηφιακή εποχή, το κοινωνικό άγχος, ο αυτισμός, η ΔΕΠΥ και το cyberbullying», διότι στόχος της είναι «η δημιουργία μίας ασφαλούς πλατφόρμας συζήτησης και η δημιουργία διαύλων κατανόησης, πρόληψης, ευαισθητοποίησης και αντιμετώπισης ζητημάτων που απασχολούν κάθε πτυχή της ζωής του σύγχρονου εφήβου», υπογραμμίζει η ΕΡΤ.

Με την Σάντρα Τσιλιγγερίδου στην παρουσίαση, το πρώτο επεισόδιο ανοίγει τη συζήτηση για το «τι σημαίνει εφηβεία».

Με τον παιδοψυχίατρο Γεράσιμο Μακρή, την παιδοενδοκρινολόγο Σοφία Σακκά, τον παιδονευρολόγο Μηνά Καπετανάκη και την ψυχοπαιδαγωγό Δανάη Δεληγεώργη επιχειρείται μία αποτύπωση αυτής της καθοριστικής φάσης της ζωής των νέων με την πεποίθηση ότι η κατανόησή της είναι το πρώτο βήμα. Η αρχισυνταξία είναι της Γιώτας Παπά και η σκηνοθεσία του Δημήτρη Αρβανίτη. Η εκπομπή «Έφηβοι χωρίς φίλτρα» θα είναι προσβάσιμη και στο ERTFLIX.

1 / 3