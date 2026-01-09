Διατηρήθηκε πρώτο το Mega στην κούρσα τηλεθέασης της Πέμπτης (8/1)

Με βραχεία κεφαλή, χθες, το Mega διατήρησε το προβάδισμα που είχε από την Τέταρτη, απέναντι στον Alpha στην κούρσα της ημέρας για την τηλεθέαση.

Ο ΣΚΑΪ, πέρασε στην τρίτη θέση των τηλεπροτιμήσεων προσπερνώντας τον ΑΝΤ1, το μερίδιο του οποίου εμφάνισε μικρή απώλεια, από μέρα σε μέρα.

Αν και με διακυμάνσεις στις επιδόσεις του, το Open εμφανίζεται στις μετρήσεις της Nielsen να έχει αποκτήσει ώθηση στη δυναμική του, και την Πέμπτη ολοκλήρωσε την κούρσα του αποσπώντας μερίδιο 7,1%, παραμένοντας ωστόσο έκτη επιλογή των τηλεθεατών, μετά το Star.

Τα κρατικά κανάλια σχηματίζουν μαζί με το ΜΑΚ TV ένα άλλο γκρουπ δυναμικότητας, από τα οποία ξεχωρίζει η ΕΡΤ1.

