search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 18:58
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 18:21

Διατηρήθηκε πρώτο το Mega στην κούρσα τηλεθέασης της Πέμπτης (8/1)

09.01.2026 18:21
Tileorasi

Με βραχεία κεφαλή, χθες, το Mega διατήρησε το προβάδισμα που είχε από την Τέταρτη, απέναντι στον Alpha στην κούρσα της ημέρας για την τηλεθέαση.

Ο ΣΚΑΪ, πέρασε στην τρίτη θέση των τηλεπροτιμήσεων προσπερνώντας τον ΑΝΤ1, το μερίδιο του οποίου εμφάνισε μικρή απώλεια, από μέρα σε μέρα.

Αν και με διακυμάνσεις στις επιδόσεις του, το Open εμφανίζεται στις μετρήσεις της Nielsen να έχει αποκτήσει ώθηση στη δυναμική του, και την Πέμπτη ολοκλήρωσε την κούρσα του αποσπώντας μερίδιο 7,1%, παραμένοντας ωστόσο έκτη επιλογή των τηλεθεατών, μετά το Star.

Τα κρατικά κανάλια σχηματίζουν μαζί με το ΜΑΚ TV ένα άλλο γκρουπ δυναμικότητας, από τα οποία ξεχωρίζει η ΕΡΤ1.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ3: Εκπομπή για έφηβους στην ΕΡΤ3 αρχίζει από βδομάδα

ΕΡΤ: Ετοιμάζεται για προγραμματισμό το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» της Μιμής Ντενίση

Ισοπαλία τηλεθέασης το 2025 μεταξύ Mega και Alpha

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikos-plakias
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για κόμμα Καρυστιανού: «Τη γλείφει ό,τι άστεγο πολιτικά μπας και τους πάρει στο κόμμα»

affleck garner
LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει πώς ξεπέρασε το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

sokolata-new]
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστής σοκολάτας λόγω αλλεργιογόνου συστατικού

verolino xioni 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επελαύνει στην Ευρώπη η καταιγίδα Goretti: Χιλιάδες νοικοκυριά στο σκοτάδι, ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στoυς σιδηροδρόμους (Photos/Video)

Tileorasi
MEDIA

Διατηρήθηκε πρώτο το Mega στην κούρσα τηλεθέασης της Πέμπτης (8/1)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 18:56
nikos-plakias
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για κόμμα Καρυστιανού: «Τη γλείφει ό,τι άστεγο πολιτικά μπας και τους πάρει στο κόμμα»

affleck garner
LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει πώς ξεπέρασε το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

sokolata-new]
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστής σοκολάτας λόγω αλλεργιογόνου συστατικού

1 / 3