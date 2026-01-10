Στρατηγικός ο κλάδος της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα, με σημαντικό αποτύπωμα σε Οικονομία και Εργασία

Κάθε ένα ευρώ δημόσιας επένδυσης στο πρόγραμμα cash rebate του ΕΚΚΟΜΕΔ δημιούργησε 4,2 ευρώ ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε χρονικό βάθος επταετίας (2018-2025), δημιουργώντας 2.900 ισοδύναμες θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης ετησίως, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αυτά τα δύο στοιχεία μόνον καταδεικνύουν, με εμφατικό τρόπο, ότι ο τομέας της οπτικοακουστικός παραγωγής αποτελεί έναν από τους πιο αποδοτικούς της Ελλάδας. Το επισημαίνει και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στην παρουσίαση της πρόσφατης μελέτης για τον ρόλο του προγράμματος κινήτρων(cash rebate) του ΕΚΚΟΜΕΔ και οικονομικών επιδράσεων στην ελληνική οικονομία, η οποία διενεργήθηκε από τη διεθνή εταιρεία Olsberg•SPI.

«Η μελέτη της Olsberg•SPI αποδεικνύει με σαφή τρόπο και ισχυρή τεκμηρίωση ότι η οπτικοακουστική παραγωγή αποτελεί έναν δυναμικό αναπτυξιακό τομέα. Και στην περίπτωση του οπτικοακουστικού τομέα αποδεικνύεται ότι ο Πολιτισμός συνδέεται άμεσα με την Οικονομία.

Ανάλογη μελέτη για τις επιπτώσεις των επενδύσεων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει καταδείξει ότι δημόσια επένδυση €1 δημιουργεί προστιθέμενη αξία €3,44.

Συνολικά, δηλαδή, οι δημόσιες επενδύσεις στον Πολιτισμό αποδίδουν υψηλότερα από άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια απέδειξε ότι μπορεί να φιλοξενεί και να υποστηρίζει απαιτητικές διεθνείς παραγωγές, ενεργοποιώντας παράλληλα την εγχώρια αγορά υπηρεσιών και ενισχύοντας την απασχόληση».

Η έρευνα έδειξε επίσης πως το συνολικό οικονομικό όφελος για την ελληνική οικονομία ανήλθε σε 928,7 εκατ. ευρώ σε GVA (ακαθάριστη προστιθέμενη αξία) με το cash rebate να λειτουργεί ως βασικός καταλύτης προσέλκυσης διεθνών παραγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. κατά την διάρκεια της μελέτης, υποστηρίχθηκαν μέσω του cash rebate ​​περί τα 291 εθνικά και διεθνή έργα, από τότε που άρχισε να λαμβάνει αιτήσεις (2018), ενώ περί τα 205,4 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν μέσω του προγράμματος από το 2019 κι έπειτα.

Η μελέτη οικονομικού αντίκτυπου της SPI βασίστηκε σε στοιχεία του ΕΚΚΟΜΕΔ που αφορά σε πάνω από 400 επιχειρηματικά προγράμματα οπτικοακουστικής δημιουργίας τα οποία είτε χρηματοδοτήθηκαν είτε εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα cash rebate.

Τα αποτελέσματα της μελέτης τονίζουν ότι το συγκεκριμένο οικονομικό κίνητρο ενίσχυσε ουσιαστικά τον τομέα της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής στην Ελλάδα, η οποία πλέον διαθέτει, όπως σημειώνεται, μια πολύ ισχυρή βάση να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συνεχίσει να αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Στη μελέτη, η οποία ανατέθηκε στην μη κερδοσκοπική Oxbelly AMKE που υποστηρίζει τη δημιουργική και οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας, υπογραμμίζεται η ευκαιρία για την Ελλάδα να αναπτύξει την κλίμακα των παρεχόμενων υπηρεσιών παραγωγής προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο, κάτι που «εξαρτάται από την αδιάλειπτη μακροχρόνια παρουσία και σταθερότητα του κινήτρου σε πολυετή βάση».

Την ετοιμότητα του υπουργείου να περάσει «στο επόμενο επίπεδο για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δημιουργικού και αναπτυξιακού οικοσυστήματος για τον κινηματογράφο και τον οπτικοακουστικό τομέα», σημείωσε ο υφυπουργός Ιάσων Φωτήλας και ο διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου, Λεωνίδας Χριστόπουλος, έχοντας σταθμίσει την εξελισσόμενη δυναμική του κλάδου πρόσθεσε πως «επενδύουμε στη νέα γενιά δημιουργών και χτίζουμε ένα σύγχρονο οικοσύστημα που μπορεί να τοποθετήσει τη χώρα στον διεθνή δημιουργικό χάρτη».

Στην μελέτη της, με τα ενθαρρυντικά στοιχεία και την αποτύπωση της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί ως τώρα, η SPI αναγνωρίζοντας τα θετικά του προγράμματος και τις μελλοντικές επιδράσεις του με αντίστοιχο πρόσημο, έχει συμπεριλάβει και δέσμη προτάσεων για περεταίρω ανάπτυξη του τομέα, μεταξύ των οποίων η συνεχιζόμενη και σταθερή χρηματοδότηση του cash rebate, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά, η απλοποίηση και η επίσπευση των διαδικασιών ένταξης και η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του προγράμματος, η ενδυνάμωση της ελληνικής παραγωγής, η επένδυση στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, των δεξιοτήτων καθώς και των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

«Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω σε κορυφαίο κόμβο παραγωγών, προς όφελος τόσο του εθνικού παραγωγικού τομέα όσο και της οικονομίας της χώρας», συμπλήρωσε στην «εικόνα» ο Λέον Φορντ, διευθύνων σύμβουλος της SPI με την εξέχουσα θέση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον οπτικοακουστικό κλάδο.

