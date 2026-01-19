Σοκάρει ο Χρήστος Μάντακας: «Ξύπνησα και δεν μπορούσα να περπατήσω» (Video)

Για την καλλιτεχνική του αποχή τα τελευταία χρόνια, αλλά και για το πρόβλημα υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στο πρόσφατο παρελθόν μίλησε ο Χρήστος Μάντακας.

«Είχα σταματήσει για ένα διάστημα για λόγους οικονομικούς, επαγγελματικούς. Δεν υπήρχαν δουλειές την εποχή της οικονομικής κρίσης γενικώς στην Ελλάδα. Ασχολήθηκα με το επιχειρείν το οποίο με ενδιέφερε πολύ. Είχα ασχοληθεί με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την παραγωγή, είχα συνεργαστεί με περιοδικά, είχα ασχοληθεί με τα Playmate πάρα πολλά χρόνια» είπε, καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», αναφερόμενος στη συνέχεια σε ένα αυτοάνοσο από το οποίο διαγνώστηκε και εξαιτίας του οποίου υπήρχε περίοδος που δεν μπορούσε να περπατήσει.

«Αντιμετώπισα ένα αυτοάνοσο λόγω μεγάλου στρες, πέρασα μια μεγάλη ένταση. Ξύπνησα τον Γενάρη του 2024 και δεν μπορούσα να περπατήσω, είχα μια πολύ ραγδαία εξέλιξη σε μια κατάσταση η οποία με έφερε σε μια πολύ δύσκολη φάση. Νοσηλεύτηκα, πήρα τη θεραπεία την κατάλληλη και είμαι μια χαρά. Δηλαδή το ξεπέρασα, ευτυχώς, γρήγορα και εύκολα σχετικά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

