Σιλβέστερ Σταλόνε: Συνεχίζει το γυμναστήριο στα 79 του και αποθεώνεται! (Video)

Ένα βίντεο μέσα από την προπόνησή του στο γυμναστήριο που έχει δημιουργήσει στην έπαυλή του στη Φλόριντα δημοσίευσε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, με τους διαδικτυακούς του φίλους να τον αποθεώνουν στα σχόλια για τη φυσική κατάσταση που διατηρεί στα 79 του χρόνια.

«Κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά γι’ αυτό πρέπει να προσπαθείς όλο και πιο σκληρά. Αίμα, ιδρώτας και δάκρυα» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο όπου, μεταξύ άλλων, ακούμε τον κινηματογραφικό Ρόκι να λέει:

«Αισθάνεσαι καλύτερα σωματικά, οπότε έχεις τη δύναμη να φτάσεις στους στόχους σου με αυτοπεποίθηση και έτοιμος να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε πρόκληση».

«Φαίνεσαι καταπληκτικός για 79 χρονών», «ο Σλάι δεν γερνάει ποτέ!», «αυτός ο άνθρωπος είναι σχεδόν 80 ετών. Τι έμπνευση!», «ο τύπος είναι 80 ετών!Τρελό». «Sly THE BOSS!, «Θα ήμασταν τυχεροί αν φαινόμασταν σαν τον Sly στην ηλικία του» είναι λίγα μόνο από τα αποθεωτικά σχόλια που εισέπραξε από τους followers.

Διαβάστε επίσης:

Δήμητρα Ματσούκα: Γενέθλια επί σκηνής για την ηθοποιό – «Με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου» (Video)

Σοκάρει ο Χρήστος Μάντακας: «Ξύπνησα και δεν μπορούσα να περπατήσω» (Video)

Δημήτρης Σταρόβας: «Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο, μάζευαν υπογραφές να μας διώξουν»