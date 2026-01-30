Netflix: Έρχεται σειρά με τις ιστορίες του Τζο Νέσμπο και τον ήρωα του Χάρι Χόλε τον Μάρτιο

Πιθανόν να πρόκειται για απλή σύμπτωση αλλά η συγκυρία σε κάνει να το σκεφτείς. Ο θρυλικός ήρωας του Χάρι Χόλε και οι ιστορίες του, δια χειρός Τζο Νέσμπο – Γιου Νέσμπο στα Νορβηγικά- που έχουν «τυλίξει» τον κόσμο, θα κάνει την εμφάνιση του στο Netflix ακριβώς τρείς ημέρες πριν από τα γενέθλια του δημιουργού του. Στις 26 Μαρτίου. Στις 29 ο Νέσμπε θα γίνει 64 ετών.

Στην σειρά θρίλερ του σκανδιναβικού νουάρ ο ντετέκτιβ Χάρι Χόλε κυνηγά δολοφόνους ενώ παλεύει με τους δικούς του δαίμονες.

Η σειρά θα φέρει την προσωπική σφραγίδα του αφού ο μπεστελερίστας συγγραφέας είχε και έχει άμεση συμμετοχή ως δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός. Με μία έννοια αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα ότι η τηλεοπτική μεταφορά θα είναι εναρμονισμένη με το πνεύμα των λογοτεχνικών αριστουργημάτων του που έχουν ξεπεράσει τα 60 εκατ. αντίτυπα σε πωλήσεις παγκοσμίως ως τώρα.

Ο πρώτος κύκλος επεισοδίων «ξεπηδά» από τις σελίδες του βιβλίου «Το αστέρι του διαβόλου», το πέμπτο στη σειρά έργο του Νέσμπο.

Η δράση εκτυλίσσεται στο-που αλλού- στο Όσλο σε ένα αποπνικτικά ζεστό- νορβηγικό- καλοκαίρι. Ο γρίφος: Ένα πεντάκτινο αστέρι. Όσα τα δάχτυλα ενός χεριού. Κάθε πέντε μέρες και ένα θύμα. Το πρώτο, μια γυναίκα βρέθηκε με ένα δάχτυλο λιγότερο και κάτω αποτο βλέφαρό της ένα κόκκινο διαμάντι σε σχήμα αστεριού.

Ο επιθεωρητής Χάρι Χόλε, θολωμένος από το ποτό επειδή έχει πέσει σε δυσμένεια στην υπηρεσία του, καλείται να λύσει το γρίφο με τον συνάδελφό του Τομ Βόλερ- που είναι και προσωπικό εχθρός του- τον οποιον ο Χολε υποψιάζεται ο Χόλε πως είναι μπλεγμένος σε βρωμοδουλειές, σύμφωνα με όσα «μαρτυρά» το συγκεκριμένο βιβλίο του συγγραφέα στην σύνοψή του

Τον Χάρι Χόλερ κάνει ο Τομπίας Σάντελμαν, ο Τζόελ Κίναμαν παίζει τον διεφθαρμένο συνάδελφο και αντίπαλο του Χόλε, τον Τομ Βόλερ και η Πία Τγιέτα υποδύεται την Ράκελ Φάουκε.

