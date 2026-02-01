Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Ο Μητσοτάκης με διάγγελμα “ανοίγει” το Σύνταγμα»

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: «Οι πρόθυμοι και οι απρόθυμοι συγκρούονται στον δρόμο για τις κάλπες»

Real news: «Ηταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό»

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Νέο πλαίσιο για ανέλιξη στο Δημόσιο»

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Η ΚΟΒΕΣΙ τινάζει στον αέρα τον γραμματέα της ΝΔ»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: «Βυθίζεται το ΠΑΣΟΚ»

ΕΣΤΙΑ: «Αγωνία στό Μαξίμου γιά τό 25%, σε “γκρίζα ζώνη” η παράταξη»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Τα αγκάθια πριν από το ραντεβού»

Κυριακάτικη ΚONTRA: «Πάνω από 20% εκτινάχθηκαν τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού»

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: «Ακέφαλη η Επιθεώρηση Εργασίας»

Documento: «”Γαλάζιες” υπογραφές πίσω από το έγκλημα»

Το ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: «ΣΕ ΚΡΙΣΗ οι Ένοπλες Δυνάμεις»

