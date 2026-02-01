Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Ο Μητσοτάκης με διάγγελμα “ανοίγει” το Σύνταγμα»
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: «Οι πρόθυμοι και οι απρόθυμοι συγκρούονται στον δρόμο για τις κάλπες»
Real news: «Ηταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό»
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Νέο πλαίσιο για ανέλιξη στο Δημόσιο»
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Η ΚΟΒΕΣΙ τινάζει στον αέρα τον γραμματέα της ΝΔ»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: «Βυθίζεται το ΠΑΣΟΚ»
ΕΣΤΙΑ: «Αγωνία στό Μαξίμου γιά τό 25%, σε “γκρίζα ζώνη” η παράταξη»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Τα αγκάθια πριν από το ραντεβού»
Κυριακάτικη ΚONTRA: «Πάνω από 20% εκτινάχθηκαν τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού»
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: «Ακέφαλη η Επιθεώρηση Εργασίας»
Documento: «”Γαλάζιες” υπογραφές πίσω από το έγκλημα»
Το ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: «ΣΕ ΚΡΙΣΗ οι Ένοπλες Δυνάμεις»
