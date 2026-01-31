Γραμμέλη για Ουγγαρέζο: «Έχει χαλάσει και φιλίες, έχει κλείσει και σπίτια – Καταργεί τις δημόσιες σχέσεις»

Θέση υπέρ του Δημήτρη Ουγγαρέζου, μετά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του, πήρε η Αφροδίτη Γραμμέλη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1.

Η δημοσιογράφος πήρε ανοιχτά θέση υπέρ του συνεργάτη της Φαίης Σκορδά, τονίζοντας πως απομονώθηκε ένα μικρό κομμάτι μιας μεγαλύτερης κουβέντας.

«Εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει μια μεγάλη παρεξήγηση, γιατί απομονώθηκε ένα απόσπασμα. Εγώ είδα τη συνέντευξη και έχω μιλήσει και με τον Δημήτρη, τον οποίο υπεραγαπώ και θαυμάζω, γιατί θεωρώ ότι όντως ο Δημήτρης έχει πάρει κάποιες ευκαιρίες στο παρελθόν και έχει αποδείξει ότι μπορεί», ανέφερε.

Η δημοσιογράφος εξήγησε πως ο παρουσιαστής δεν στάθηκε μόνο στο κομμάτι των εκπομπών, αλλά έκανε μια συνολική αυτοκριτική για τη ζωή και την πορεία του.

«Ο Δημήτρης έκανε μία αυτοκριτική, δεν μίλησε μόνο για τις εκπομπές. Είπε ότι έχει πάρει κάποιες αποφάσεις για το σώμα του, δεν θέλει να χάνει και να παίρνει βάρος, μάλλον δεν θέλει να ξαναπάρει βάρος, θέλει να προσέξει λίγο περισσότερο τη ζωή του, τον εαυτό του και να αλλάξει μία ρότα επαγγελματικά», είπε και τόνισε πως πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή αλλαγής στάσης.

«Έχει αποφασίσει να μην κάνει κάποιες προσωπικές υποχωρήσεις και να μπορέσει να αδράξει τις ευκαιρίες που του δίνονται», ανέφερε.

«Δεν στοχοποίησε κανέναν»

Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν έστρεψε τα βέλη του προς συγκεκριμένα πρόσωπα που προχώρησαν πιο γρήγορα στην τηλεόραση. «Δεν στοχοποίησε τους ανθρώπους που μπορεί να περνάνε από δίπλα μας, να τρέχουν πιο γρήγορα ή να τους δίνονται ευκαιρίες. Δεν κάνει τέτοιο πράγμα, ίσα-ίσα που νομίζω ότι είναι και πολύ θετικός», εξήγησε.

Μάλιστα, δεν δεν παρέλειψε να θυμίσει μια τηλεοπτική στιγμή που, όπως είπε, αποδεικνύει τις δυνατότητες του παρουσιαστή.

«Του αξίζει να τα καταφέρει και να σου πω και κάτι; Εγώ θυμάμαι μία εκπομπή που έλειπε η Φαίη και την έκανε με την Κατερίνα τη Ζαρίφη. Ήταν εξαιρετικοί και την κράτησαν και πολύ ψηλά την εκπομπή», ανέφερε.

«Καταργεί τις δημόσιες σχέσεις»

Κλείνοντας, η δημοσιογράφος στάθηκε σε ένα χαρακτηριστικό που, κατά τη γνώμη της, κάνει τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να ξεχωρίζει.

«Όχι ότι έχει ανάγκη τώρα να του πιστώσω εγώ ότι είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Και καλό παιδί και καλός παρουσιαστής. Λέει και αυτά που δεν μπορούν να πουν εύκολα οι άλλοι. Γιατί μας έχουν φάει οι δημόσιες σχέσεις τις οποίες ο Δημήτρης τις καταργεί. Δηλαδή έχει χαλάσει και φιλίες… Έχει κλείσει και σπίτια», επισήμανε.

