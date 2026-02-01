search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 18:40
01.02.2026 17:16

Κατερίνα Καραβάτου: Η απάντηση για τη σύγκριση με την Ελένη Τσολάκη

01.02.2026 17:16
karavatou_mati2208

Για το άγχος της πρεμιέρας, τη συνεργασία με την ομάδα της εκπομπής, αλλά και τη σύγκριση με την Ελένη Τσολάκη, μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου.

Η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 παραδέχτηκε πως το άγχος πριν από την πρεμιέρα είναι κάτι που δεν λείπει ποτέ. «Πάντα έχω άγχος για την πρεμιέρα. Η χημεία με τα παιδιά ήταν πολύ καλή, αισθάνθηκα ζεστά», ανέφερε, αναφέροντας το κλίμα από την πρώτη στιγμή της ομάδας της ήταν ιδιαιτέρως θετικό.

Σε ερώτηση για τις συγκρίσεις με την Ελένη Τσολάκη, η Κατερίνα Καραβάτου τόνισε: «Εκτιμώ πάρα πολύ την Ελένη Τσολάκη. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι σωστό».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε, τέλος, και στη σχέση της με τα νούμερα τηλεθέασης, ξεκαθαρίζοντας ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς της. «Πάντα μας αφορούν. Τουλάχιστον με τον τρόπο που δουλεύω εγώ, τα λαμβάνω υπόψη μου και προσπαθώ συνεχώς να γίνομαι καλύτερη», ανέφερε.

Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος αλλά τα καταφέραμε» – Η πρώτη ανάρτηση μετά την περιπέτεια της υγείας της

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Αναβάλλεται, λόγω πένθους, το The 2Night Show

Τηλεθέαση Σαββάτου: Τι έκανε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το πρωί;

torino11
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συνελήφθη άνδρας ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος αστυνομικού στο Τορίνο

snoop-doggs-new
LIFESTYLE

Θρήνος στη οικογένεια του Snoop Dogg: Η κόρη του ανακοίνωσε τον θάνατο της 10 μηνών εγγονής του

levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να βλέπει… Ευρώπη -Νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης

treno
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς

ratner_melania
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Στα αρχεία των αμερικανικών αρχών φωτογραφίες του σκηνοθέτη του «Μelania»

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

