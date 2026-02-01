Κατερίνα Καραβάτου: Η απάντηση για τη σύγκριση με την Ελένη Τσολάκη

Για το άγχος της πρεμιέρας, τη συνεργασία με την ομάδα της εκπομπής, αλλά και τη σύγκριση με την Ελένη Τσολάκη, μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου.

Η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 παραδέχτηκε πως το άγχος πριν από την πρεμιέρα είναι κάτι που δεν λείπει ποτέ. «Πάντα έχω άγχος για την πρεμιέρα. Η χημεία με τα παιδιά ήταν πολύ καλή, αισθάνθηκα ζεστά», ανέφερε, αναφέροντας το κλίμα από την πρώτη στιγμή της ομάδας της ήταν ιδιαιτέρως θετικό.

Σε ερώτηση για τις συγκρίσεις με την Ελένη Τσολάκη, η Κατερίνα Καραβάτου τόνισε: «Εκτιμώ πάρα πολύ την Ελένη Τσολάκη. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι σωστό».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε, τέλος, και στη σχέση της με τα νούμερα τηλεθέασης, ξεκαθαρίζοντας ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς της. «Πάντα μας αφορούν. Τουλάχιστον με τον τρόπο που δουλεύω εγώ, τα λαμβάνω υπόψη μου και προσπαθώ συνεχώς να γίνομαι καλύτερη», ανέφερε.

