Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος αλλά τα καταφέραμε» – Η πρώτη ανάρτηση μετά την περιπέτεια της υγείας της

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Σία Κοσιώνη που μετρά αντίστροφα για το πολυπόθητη εξιτήριο μετά την περιπέτεια της υγείας της.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ ανέφερε στην πρώτη της ανάρτηση, μετά την εισαγωγή της στο Νοσοκομείο: «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε».

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη (22/1) η δημοσιογράφος πήγε κανονικά στην εργασία της, ωστόσο, δεν κατάφερε να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Την Παρασκευή (23/1) η κατάστασή της επιδεινώθηκε σημαντικά, με την ίδια να οδηγείται στο νοσοκομείο με έντονη δυσκολία στην αναπνοή. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο, ενώ οι εξετάσεις της έδειξαν χαμηλό οξυγόνο, οπότε κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της.

