MEGA: Νέα «αιχμή δόρατος» στη μάχη τηλεθέασης η κωμική σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA» – Οι… καραμπόλες που προκαλούνται

Τα πράγματα σοβαρεύουν λίγο πιο πολύ- κι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα- στην «μάχη» τηλεθέασης του prime time. Το Mega ετοιμάζεται για την πρώτη αναδιάταξη δυνάμεων του συνδυαστικά με το λανσάρισμα της νέας κοινωνικοαισθηματικής κωμικής σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» δημιουργώντας νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό και στην αποκαλούμενη συνήθεια τηλεθέασης.

Από την ερχόμενη Δευτέρα (6/10) στις 21.00 και κάθε Δευτέρα με Πέμπτη θα αρχίσουν να μεταδίδονται τα επεισόδια της νέας σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» του καναλιού, με εξέχουσα φιγούρα εκείνη του Μιχάλη Λεβεντογιάννη στο ρόλο του Χάρι, ενός γοητευτικού και μυστήριου επενδυτή.

Την ίδια ημέρα η «Γη της ελιάς», η οποία έκανε πρωταθλητισμό τηλεθέασης μέχρι και πρόπερσι, στην 5η σεζόν της αλλάζει ώρα μετάδοσης επεισοδίων.

Στο εξής- και με όσα έχουν γίνει γνωστά σε επίπεδο προγραμματικού σχεδιασμού του Mega – οι δραματικές εξελίξεις στην ιστορία με τους Μανιάτες του Ανδρέα Γεωργίου με τους Βρεττάκους, του Καπερνάρους και τους Στεφανάκους, θα βγαίνουν στον «αέρα» κάθε βράδυ στις 22.20 (ή και λίγο πιο πριν ή μερα), αντί στις 21.00 που μεταδίδονταν ως τώρα. Την Κυριακή το ραντεβού με τους τηλεθεατές παραμένει αμετάβλητο (στις 21.00).

Από την επόμενη Παρασκευή, στο εξής και μέχρι νεωτέρας -αν υπάρξει- θα προηγείται ελληνική σειρά μυθοπλασίας σε επανάληψη και θα ακολουθεί επεισόδιο της σειράς «Η γη της ελιάς», ενώ ως τώρα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, συνέβαινε το αντίστροφο.

Από την παραπάνω Παρασκευή, δηλαδή, θα προηγούνται τα επεισόδια της σειράς «Στο παρα 5» (όσα υπολείπονται έως την ολοκλήρωσης της) και θα ακολουθεί η «Γη της ελιάς».

Όταν τελειώσει η επαναληπτική μετάδοση του «Παρα 5», αναμένεται να αρχίζει στις 21.00 της (κάθε) Παρασκευής άλλη σειρά σε επανάληψη, αν στο μεταξύ δεν αλλάξει κάτι στους προγραμματικούς σχεδιασμούς που έχουν γίνει γνωστοί ως σήμερα στο κανάλι της Καλλιθέας.

Για την ιστορία η νέα σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA» θα μεταδίδεται ακριβώς πριν από την εβδομαδιαία σειρά «Γιατί ρε πατέρα» του ANT1 (22.30) στην οποία κεντρικό ρόλο, στην πλοκή της, έχει επίσης ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

