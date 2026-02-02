Mega: Κάλυψη ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων στο «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» που θα ζήλευε και το Champions League

Μέχρι το τέλος της σεζόν, το Mega στο ποδοσφαιρικό καλεντάρι του προσθέτει από τις 12 Φεβρουαρίου, 24 μοναδικές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, εκτός από εκείνες του Champions League. Κάποιες θα έχουν και χαρακτήρα ντέρμπι.

Η σειρά ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην περιφέρεια, τους ανθρώπους του και ό,τι σημαίνει για τις τοπικές κοινωνίες των ομάδων, αποτελεί καταγραφή ποδοσφαίρου από… άλλο σύμπαν.

Όμως το τελικό αποτέλεσμα, αυτό πού θα «συναντά» κάθε Πέμπτη στις 23:40 ο τηλεθεατής ο οποίος θα θέλει να δει μπάλα στα πιο απίθανα σημεία του χάρτη της ελληνικής επικράτειας, είναι μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Η σειρά γυρίζεται σε ανάλυση εικόνας 4k σαν να πρόκειται να προβληθεί στο Netflix.

Σε πρώτο πλάνο προπονητές και ποδοσφαιριστές, χωρίς υπερβολή εραστές της τέχνης του ποδοσφαίρου, οι οποίοι αγωνίζονται μόνον για το χειροκρότημα και την τιμή του χωριού και της φανέλας.

Στον κύκλο ανθρωποκεντρικών ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» όλα θα είναι «στην τρίχα», δίνει τον τόνο ο ιθύνων νους της συναρπαστικής σειράς, Θανάσης Νικολάου στο topontiki.gr. Μια σειρά ντοκιμαντέρ… χειροποίητη, δημιουργημένη από ανθρώπους «χωρίς την παραμικρή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης», υπογραμμίζει. «Κάνουμε γυρίσματα σαν να πρόκειται για ντοκιμαντέρ για την Μάντσεστερ Σίτι, τη Λίβερπουλ ή τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Η εμπειρία του τηλεθεατή στα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Λιμπερταδόρες», σε σχέση με το πρίκουελ της «Βίλατζ Γιουνάϊτεντ» που εμφανίστηκε πριν από δύο σεζόν στην ΕΡΤ3, θα είναι επαυξημένη.

Δεν είναι μόνον οι έξι κάμερες με τις οποίες σκανάρεται κάθε Κυριακάτικος ποδοσφαιρικός αγώνας ομάδας του χωριού που έχει επιλεγεί από τους συντελεστές της εκπομπής. «Πλέον υπάρχει εικόνα και ήχος και μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Από το πρώτο δευτερόλεπτο έως τη λήξη κάθε ματς», λέει ο Θανάσης Νικολάου προκαλώντας ίντριγκα. Εκτός από τα μικρόφωνα που φέρουν παίκτες ή και προπονητής στον πάγκο και μέσα στο γήπεδο, κάμερα θα φέρει και ο διαιτητής. Ότι συμβαίνει, ότι λέγεται ή σχολιάζεται ή σφυρίζεται θα βγαίνει στον αέρα αδιαμεσολάβητα.

Αυτό είναι άλλωστε και ένα από τα βασικά στοιχεία του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες». Καταγραφή όσων συμβαίνουν εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου χωρίς διαμεσολάβηση. Δεν υπάρχει ούτε παρουσιαστής, ούτε αφήγηση. Μιλούν οι πρωταγωνιστές, δηλαδή οι παίκτες της ομάδας- κάτοικοι του χωριού. Με αμεσότητα ξεδιπλώνεται, με αφορμή τον εκάστοτε αγώνα, και η ζωή στο χωριό. Ζητούμενο για την ομάδα του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» είναι το στοιχείο της αυθεντικότητας κάθε χωριού και των ανθρώπων του. «Δεν υπάρχει τίποτα το ωραιοποιημένο. Δεν είναι το ζητούμενο μας αυτό. Η ζωή στα χωριά είναι δύσκολη. Όπως επίσης είναι δύσκολη η επιβίωση των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ομάδων της περιφέρειας.

Τα οικονομικά των ομάδων, αν υπάρχουν, διαμορφώνονται από χορούς, λαχειοφόρες αγορές, στις καλύτερες των περιπτώσεων από κάποιες χορηγίες. Συνεισφέρουν και οι επιχειρήσεις- τα εμπορικά καταστήματα- των χωριών όσο μπορούν.

Η τοπική ποδοσφαιρική ομάδα λειτουργεί σαν ζωτικής σημασίας αρτηρία για τον οργανισμό του χωριού, επισημαίνει ο Νικολάου. Μαζί με την Εκκλησία και το Σχολείο, η ερασιτεχνικός σύλλογος ποδοσφαίρου κάνουν την «καρδιά» των χωριών να «χτυπά». Ο αγώνας της Κυριακής είναι πολλά περισσότερα από μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Είναι μια γιορτή. Μια αφορμή για να συναντηθούν φίλοι και συγγενείς από γύρω χωριά.

«Το πρώτο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον αθλητικό όμιλο Δαμάστας Μαλεβιζίου, Ηρακλείου Κρήτης. Ένα ορεινό- μαρτυρικό ξεκληρισμένο από τους Ναζί- χωριό με μόλις 40 μόνιμους κατοίκους. Οι περισσότεροι μένουν στο Γάζι, προάστιο του Ηρακλείου γνωστό για την παραλία Αμμουδάρα. Όμως όλοι ανεβαίνουν για το ματς και τα… καζανέματα. Οι νέοι με την ομάδα κρατούν ζωντανή τη Μνήμη του μαρτυρικού χωριού αλλά και το ίδιο το χωριό. Ανεβαίνουν για να παίξουν μπάλα και να δούν τους παππούδες».

Το Καλοχώρι Λάρισας, με πληθυσμό μόλις 300 κατοίκων, είναι ποδοσφαιρομάνα. «Η ομάδα έχει παίκτη ο οποίος σε κάθε ματς βάζει τέσσερα γκολ και είναι 22-23 ετών. Δοκιμάστηκε στην Κ17 του Παναθηναϊκού και την ΑΕΛ. Τα παράτησε. Δεν άντεχε τη ζωή στην πόλη. Επέστρεψε και ζει στο χωριό. Κάθε πρωί θα ετοιμάσει την εκκλησία, διότι είναι και επίτροπος και θα συνεχίσει στις αγροτοκτηνοτροφικές δουλειές του. Σε άλλο χωριό ο πρόεδρος κρατά την ομάδα στη μνήμη του γιού του, που ήταν παίκτης καλός».

Η επιλογή των ομάδων γίνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Να μην είναι σε χωριά γνωστά, να μην αποτελούν τουριστικούς προορισμούς και να έχουν πληθυσμό κάτω από 1.000 κατοίκους-«συνήθως ζήτημα είναι αν προσεγγίζουν τους 500», αναφέρει ο Νικολάου- και οπωσδήποτε το χωριό να έχει γήπεδο.

Η ομάδα της εκπομπής έχει βάλει «πινέζες» στο χάρτη, σε χωριά τα οποία δεν υπάρχει ίντερνετ, αλλά και «για να πιάσει σήμα το κινητό, χρειάστηκε να απομακρυνθούμε πέντε χιλιόμετρα από χωριό για να επικοινωνήσουμε».

Μέσα από τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, την πάλη με το «θηρίο» της ψηφιακής γραφειοκρατίας, «φέγγει» η αγάπη για το άθλημα, η αγάπη για το χωριό, που ζει και πάλλεται για το ματς της Κυριακής, «φέγγει» το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων», λέει ο Νικολάου.

