Alpha: Μεγάλη δοκιμασία για τον Χαμπέα στο σημερινό «Σόι σου» (5/2)- Ο εγγονός του μυείται στην… χορτοφαγία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μπαρούτι θα μυρίζει στο σημερινό «Το σόι σου» (20.00) και η ατμόσφαιρα θα είναι ιδιαιτέρως έκρυθμη.
Διότι, ενώ ο Βαγγέλης ετοιμάζει λουκάνικα και παντσέτες στην ψησταριά για τον συνονόματο εγγονό του, όλοι γνωρίζουν τι έχει να γίνει, μόλις ακούσει τον Διονύση να του ανακοινώνει, ότι ο Βαγγελάκης θα δοκιμάσει τη χορτοφαγία. Και για να το καταφέρει αυτό ο μικρός, θα πρέπει να μείνει για λίγο μακριά από την επιρροή του μερακλή παππού του.
Πώς κρατάς όμως, χωριστά αυτούς τους δύο που είναι τάλε – κουάλε; Και το κυριότερο, πώς πείθεις τον Χαμπέα να φάει… πρασινάδες;
Το κυριακάτικο τραπέζι που θα στρωθεί αυτήν τη φορά στο Χαμπέικο, δε θα θυμίζει κανένα άλλο προηγούμενο. Για πρώτη φορά η οικογένεια, αντί για κρέατα, πρόκειται να φάει… σπανακόρυζο.
Διαβάστε επίσης:
MEGA: Η Νίκη Λυμπεράκη παίρνει τους δρόμους και προτείνει «Πάμε μια βόλτα»
Η Σία Κοσιώνη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
Γιάννης Βούρος στο topontiki.gr: Η τηλεόραση πήρε την εκδίκηση της – Αναβαθμίστηκε μέσα σε μια σεζόν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.