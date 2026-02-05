search
05.02.2026 15:14

Alpha: Μεγάλη δοκιμασία για τον Χαμπέα στο σημερινό «Σόι σου» (5/2)- Ο εγγονός του μυείται στην… χορτοφαγία

Μπαρούτι θα μυρίζει στο σημερινό «Το σόι σου» (20.00) και η ατμόσφαιρα θα είναι ιδιαιτέρως έκρυθμη.

Διότι, ενώ ο Βαγγέλης ετοιμάζει λουκάνικα και παντσέτες στην ψησταριά για τον συνονόματο εγγονό του, όλοι γνωρίζουν τι έχει να γίνει, μόλις ακούσει τον Διονύση να του ανακοινώνει, ότι ο Βαγγελάκης θα δοκιμάσει τη χορτοφαγία. Και για να το καταφέρει αυτό ο μικρός, θα πρέπει να μείνει για λίγο μακριά από την επιρροή του μερακλή παππού του.

Πώς κρατάς όμως, χωριστά αυτούς τους δύο που είναι τάλε – κουάλε; Και το κυριότερο, πώς πείθεις τον Χαμπέα να φάει… πρασινάδες;

Το κυριακάτικο τραπέζι που θα στρωθεί αυτήν τη φορά στο Χαμπέικο, δε θα θυμίζει κανένα άλλο προηγούμενο. Για πρώτη φορά η οικογένεια, αντί για κρέατα, πρόκειται να φάει… σπανακόρυζο.

MEGA: Η Νίκη Λυμπεράκη παίρνει τους δρόμους και προτείνει «Πάμε μια βόλτα»

Η Σία Κοσιώνη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Γιάννης Βούρος στο topontiki.gr: Η τηλεόραση πήρε την εκδίκηση της – Αναβαθμίστηκε μέσα σε μια σεζόν

