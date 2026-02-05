search
05.02.2026 14:39

MEGA: Η Νίκη Λυμπεράκη παίρνει τους δρόμους και προτείνει «Πάμε μια βόλτα»

05.02.2026 14:39
niki_lymberaki_mega_new

Σωτήρης Τσαφούλιας, Γιάννης Ξανθούλης, Θανάσης Αλευράς, Λάκης Λαζόπουλος, Ελένη Ράντου, Μάρω Κοντού είναι- ενδεικτικά- ορισμένοι από τους… συνοδοιπόρους της Νίκης Λυμπεράκη στη νέα πρόταση «Πάμε μια βόλτα» η οποία σύντομα θα πάρει θέση στο πρόγραμμα του Mega και θα μεταδίδεται- πιθανόν βράδυ- σε εβδομαδιαία βάση.

Προδήλως ανθρωποκεντρική η σειρά εκπομπών «Πάμε μια βόλτα;» υπόσχεται «μία αληθινή, βιωματική και βαθιά ανθρώπινη τηλεοπτική εμπειρία» για εκείνους που θα την (παρ)ακολουθήσουν.  Μια εκπομπή αφιερωμένη στους ανθρώπους και τις ιστορίες τους.

Κάθε εβδομάδα, η  Λυμπεράκη συναντά έναν καλεσμένο από τον χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων, της Επιστήμης, του Αθλητισμού. Μέσα από συζήτηση και προσωπική αφήγηση, ξεδιπλώνεται η πορεία της ζωής του, πέρα από τίτλους, ρόλους και στερεότυπα.

Η Νίκη Λυμπεράκη προσεγγίζει τους συνομιλητές της με σεβασμό και διεισδυτική ματιά και δημιουργώντας συνθήκη για συζητήσεις που έχουν βάθος και νόημα.

Οι συζητήσεις… παρεκκλίνουν από την κλασική δομή συνεντεύξεων και μετασχηματίζονται σε χώρους ειλικρινών αφηγήσεων, όπου εμπειρίες, επιλογές και κομβικές στιγμές φωτίζουν τον άνθρωπο πίσω από το όνομα, το έργο και το επίτευγμα. «Κάθε επεισόδιο γίνεται μια διαφορετική ιστορία, συγκινητική, αστεία, απρόβλεπτη, αληθινή», ενημερώνει ο σταθμός.

Τη σκηνοθετική μπαγκέτα κρατά ο Άρης Γεωργίου, στην αρχισυνταξία και το σενάριο είναι η Έμυ Δημητρακοπούλου και  στην καλλιτεχνική διεύθυνση είναι η Φρόσω Ράλλη. Η επιμέλεια έρευνας είναι από την Μαριάνα Πικρού.

Η «Μεγάλη εικόνα» θα συνεχίσει να μεταδίδεται κάθε 15 ημέρες και θα εναλλάσσεται με την εκπομπή «Mega Stories».

