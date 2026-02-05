«First Lie Wins»: Το best seller της Άσλεϊ Έλστον γίνεται σειρά

Το best seller της Άσλεϊ Έλστον, «First Lie Wins», διασκευάζεται σε σειρά. Η Universal Television, τμήμα του Universal Studio Group, απέκτησε τα δικαιώματα για το θρίλερ του 2024, με τον Κέβιν Γουίλιαμσον να έχει αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου και την εκτελεστική παραγωγή, σύμφωνα με το Variety. H Έλστον θα είναι, επίσης, εκτελεστική παραγωγός.

Ο Τζόρνταν Μόμπλο, εκτελεστικός αντιπρόεδρος δημιουργικών εξαγορών και διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας στο Universal Studio Group, ανακοίνωσε τα νέα την Τετάρτη κατά τη διάρκεια συζήτησης στο SCAD TVfest.

Το «First Lie Wins» ήταν το πρώτο μυθιστόρημα ενηλίκων της Έλστον. Το ψυχολογικό θρίλερ μεταφράστηκε σε περισσότερες από 30 γλώσσες και πούλησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

Σύμφωνα με την επίσημη πλοκή, το μυθιστόρημα ακολουθεί την «Ίβι Πόρτερ, η οποία υιοθετεί νέες ταυτότητες για το μυστηριώδες αφεντικό της, αλλά διαπιστώνει ότι η τρέχουσα αποστολή της – μια φαινομενικά τέλεια ζωή με έναν αρραβωνιαστικό – απειλείται όταν το παρελθόν της την προλαβαίνει, αναγκάζοντάς την να στήσει μια τελική παγίδα για να ξεφύγει».

Ο Γουίλιαμσον, οποίος έχει συμφωνία με την Universal TV μέσω της εταιρείας του, Outerbanks Entertainment, δημιούργησε πρόσφατα το «The Waterfront» για το Netflix. Δημιούργησε επίσης την εφηβική δραματική σειρά «Dawson’s Creek”, η οποία προβλήθηκε για έξι σεζόν στο WB και είναι συνδημιουργός του «The Vampire Diaries».

Η συγγραφέας Άσλεϊ Έλστον, με έδρα τη Λουιζιάνα των ΗΠΑ έγινε γνωστή στον λογοτεχνικό κόσμο αφού έγραψε έξι επιτυχημένα μυθιστορήματα για νεαρούς ενήλικες.

Διαβάστε επίσης:

To «The Muppet show» γιόρτασε 50 χρόνια από την πρώτη εκπομπή με επετειακό σόου

Τζίμα για ναυάγιο στη Χίο: «Ούτε στην Πύλο έγραφαν οι κάμερες»

Washington Post: Απολύθηκε το ένα τρίτο των εργαζομένων της