search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 15:42
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2026 12:47

«First Lie Wins»: Το best seller της Άσλεϊ Έλστον γίνεται σειρά

05.02.2026 12:47
universal-new

Το best seller της Άσλεϊ Έλστον, «First Lie Wins», διασκευάζεται σε σειρά. Η Universal Television, τμήμα του Universal Studio Group, απέκτησε τα δικαιώματα για το θρίλερ του 2024, με τον Κέβιν Γουίλιαμσον να έχει αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου και την εκτελεστική παραγωγή, σύμφωνα με το Variety. H Έλστον θα είναι, επίσης, εκτελεστική παραγωγός.

Ο Τζόρνταν Μόμπλο, εκτελεστικός αντιπρόεδρος δημιουργικών εξαγορών και διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας στο Universal Studio Group, ανακοίνωσε τα νέα την Τετάρτη κατά τη διάρκεια συζήτησης στο SCAD TVfest.

Το «First Lie Wins» ήταν το πρώτο μυθιστόρημα ενηλίκων της Έλστον. Το ψυχολογικό θρίλερ μεταφράστηκε σε περισσότερες από 30 γλώσσες και πούλησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

Σύμφωνα με την επίσημη πλοκή, το μυθιστόρημα ακολουθεί την «Ίβι Πόρτερ, η οποία υιοθετεί νέες ταυτότητες για το μυστηριώδες αφεντικό της, αλλά διαπιστώνει ότι η τρέχουσα αποστολή της – μια φαινομενικά τέλεια ζωή με έναν αρραβωνιαστικό – απειλείται όταν το παρελθόν της την προλαβαίνει, αναγκάζοντάς την να στήσει μια τελική παγίδα για να ξεφύγει».

Ο Γουίλιαμσον, οποίος έχει συμφωνία με την Universal TV μέσω της εταιρείας του, Outerbanks Entertainment, δημιούργησε πρόσφατα το «The Waterfront» για το Netflix. Δημιούργησε επίσης την εφηβική δραματική σειρά «Dawson’s Creek”, η οποία προβλήθηκε για έξι σεζόν στο WB και είναι συνδημιουργός του «The Vampire Diaries».

Η συγγραφέας Άσλεϊ Έλστον, με έδρα τη Λουιζιάνα των ΗΠΑ έγινε γνωστή στον λογοτεχνικό κόσμο αφού έγραψε έξι επιτυχημένα μυθιστορήματα για νεαρούς ενήλικες.

Διαβάστε επίσης:

To «The Muppet show» γιόρτασε 50 χρόνια από την πρώτη εκπομπή με επετειακό σόου

Τζίμα για ναυάγιο στη Χίο: «Ούτε στην Πύλο έγραφαν οι κάμερες»

Washington Post: Απολύθηκε το ένα τρίτο των εργαζομένων της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panagopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πότε σκοπεύει να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος;

tourkia shevron symfonia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Chevron: Συμφωνία με την Άγκυρα για κοινές έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

marinakis_2001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Μαρινάκη κατά Σαμαρά: Οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους για το «ο Μητσοτάκης είναι το χάος»

HAMAS
ΚΟΣΜΟΣ

Business στις πλάτες των εξαθλιωμένων: Ο αδελφός του αρχηγού της Σιν Μπετ έκανε λαθρεμπόριο με τη Χαμάς

demo
ΕΛΛΑΔΑ

Ερευνάται καταγγελία για διαρροή προπανίου σε γνωστή φαρμακοβιομηχανία: Εκκενώθηκε τμήμα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

Sahara
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμένες στην άμμο: Μούμιες 7.000 ετών που βρέθηκαν στη Σαχάρα ανήκουν σε άγνωστη γενεαλογική γραμμή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 15:41
panagopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πότε σκοπεύει να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος;

tourkia shevron symfonia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Chevron: Συμφωνία με την Άγκυρα για κοινές έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

marinakis_2001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Μαρινάκη κατά Σαμαρά: Οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους για το «ο Μητσοτάκης είναι το χάος»

1 / 3