To «The Muppet Show» γιόρτασε 50 χρόνια από την πρώτη εκπομπή με επετειακό σόου (photos/videos)

Στις 21.00 ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ (04.00 ώρα Ελλάδας) μεταδόθηκε επετειακή εκπομπή «The Muppet Show» από το ABC και την Disney TV για γιορταστούν τα 50 χρόνια από τότε που μπήκαν στη ζωή μας ο Κέρμιτ, η Μις Πίγκι, ο Φόζι ο αρκούδος, ο μεγάλος Γκόνζο, ο Σκούτερ ο φροντιστής για όλες τις δουλειές, ο Σουηδός σεφ, ο επεισοδιακός Μπίκερ, ο Σαμ ο αετός, οι Στάτλερ και Ουόλντορφ, οι απίθανοι «γέροι του Μάπετ Σόου».

Στο σόου προσκεκλημένοι ήταν και εμφανίστηκαν επί σκηνής οι Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Σεθ Ρόγκεν (ο άνθρωπος πίσω από το 30λεπτο αφιέρωμα), Μάγια Ρούντολφ.

Το ημίωρης διάρκειας επετειακό πρόγραμμα, αποτελεί πιθανόν προανάκρουσμα επιστροφής της θρυλικής σειράς του Τζιμ Χένσον που πρωτοεμφανίστηκε στον Ηνωμένο Βασίλειο, από το ATV, του τηλεοπτικού ομίλου ITV, στις 5 Σεπτεμβρίου 1976.

Ο Χένσον που είχε γυρίσει δύο πιλότους το 1974 και το 1975, αρχικά είχε προτείνει το «Μάπετ Σόου» στον αμερικανικό ABC, που το απέρριψε, όπως επίσης έκαναν και άλλα δίκτυα στις ΗΠΑ, όταν το πρότεινε στη συνέχεια.

Το «Μάπετ Σόου» μεταδιδόταν από το ITV στο Νησί έως το 1981 και στο μεταξύ πέρασε στις ΗΠΑ από εκμισθώσεις του προγράμματος, μετά την πρεμιέρα.

Το «Μάπετ Σόου» κυκλοφόρησε μεταγλωττισμένο σε διάφορες γλώσσες και με αφορμή αυτό, το περιοδικό Time το χαρακτήρισε ως «το πιο δημοφιλές ψυχαγωγικό πρόγραμμα στη γη» («The most popular television entertainment on earth»).

Προβλήθηκε για πέντε διαδοχικές σεζόν και σταμάτησε έπειτα από επιθυμία του Χένσον να προχωρήσει σε μεγαλύτερα εγχειρήματα.

Καθώς το «Μάπετ Σόου» γινόταν δημοφιλές, προσωπικότητες διεθνούς ακτινοβολίας ήταν πρόθυμες να εμφανιστούν στο σόου, στην τηλεόραση και σε ταινίες.

Σε επεισόδια του σόου συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Τζούλι Άντριους, Στιβ Μάρτιν, Λίζα Μινέλι, Μπομπ Χόουπ, Πίτερ Σέλερς, Γκίλντα Ράντνερ, Κρίστοφερ Ριβ, Ντάνι Κέι, Πίτερ Ουστίνοφ, Έλτον Ντον, Νταιάνα Ρός, Χαρι Μπελαφόντε, Σαρλ Αζναβουρ, Λίντα Ρόνσταντ, Άλις Κούπερ, Πολ Σάιμον, Ντίζι Γκιλέσπι, Σίρλεϊ Μπάσεϊ και αμέτρητοι άλλοι.

Μερικοί καλεσμένοι, όπως ο Τζόν Κλίζ των Monty Python, είχαν γράψει επεισόδια για το θρυλικό σόου με τις κούκλες.

