Η Σία Κοσιώνη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε σήμερα (5/2) η Σία Κοσιώνη, μετά τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της κατά την οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί για λίγες μέρες στην Εντατική.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Κώστας Μπακογιάννης μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του τόσο προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και προς τους πολίτες που έσπευσαν να στείλουν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.

«Η Σία ευτυχώς πήρε, επιτέλους, σήμερα εξιτήριο. Η φωτογραφία είναι από τη ΜΕΘ τις πρώτες, πολύ δύσκολες, ημέρες όταν της μετέφερα όλη την αγάπη που λάμβανε από τον έξω κόσμο και εκείνη με κάθε λέξη δυνάμωνε λίγο παραπάνω. Χαμογελούσε, κιόλας, φωτίζοντας το νοσοκομείο. Όλες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από ευχές και προσευχές. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε, λοιπόν, πολύ τυχεροί και σας ευγνωμονούμε, οικογενειακά, όλες και όλους. Όχι μόνο τους φίλους και γνωστούς μας, αλλά και όλους εσάς που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε προσωπικά και σταθήκατε τόσο συγκινητικά δίπλα μας. Οφείλουμε επίσης θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές για την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά τους. Κάτι τελευταίο: συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Όχι μόνο με το πιο σύνηθες αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και με αυτό για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται. Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειες σας» έγραψε.

