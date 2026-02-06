search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:44
06.02.2026 11:14

Έκοψαν διαφήμιση της σοκολάτας ION Break μετά από καταγγελία καταναλώτριας για… σκηνές βίας

break-diafimisi

Μία καταναλώτρια προχώρησε σε καταγγελία κατά διαφήμισης της σοκολάτας ION BREAK.

Η διαφήμιση κατά την ίδια, περιλαμβάνει σκηνές βίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς και γι’ αυτό προχώρησε στην καταγγελία, η οποία είχε αποτέλεσμα η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας να αποφασίσει να κοπεί η συγκεκριμένη διαφήμιση από τα κανάλια!

Αν και συγκέντρωνε χιλιάδες προβολές, η διαφήμιση υπάρχει πλέον μόνο στα σόσιαλ.

Το σενάριό της, έχει ως εξής: Μια ομάδα υποτιθέμενων ληστών εισβάλλει στο εργοστάσιο της BREAK και αρπάζει σοκολάτες κάτω από ένα σκηνικό έντονης φόρτισης και αγωνίας και τις κρύβει σε διαφορα σημεία, όπως για παράδειγμα σε πλυντήρια ρούχων. Αυτό κατά την καταναλώτρια κρίθηκε ως ακατάλληλο υλικό και έκανε την καταγγελία που τελικά είχε και αποτέλεσμα…

Δείτε την «απαγορευμένη» διαφήμιση:

