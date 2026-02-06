Media Mouse: Κλινική περίπτωση οι ψυχαγωγικές εκπομπές, στο λιμάνι η Εφσυν, η τηλεθέαση Μητσοτάκη και το Αλ Τσαντίρι

Κλινική περίπτωση…

Η πρωινή ζώνη ψυχαγωγικών-(κατ’ επίφαση) ενημερωτικών εκπομπών πάσχει. Η ομφαλοσκόπηση είναι μάλλον ήπιος χαρακτηρισμός για την παγιωμένη- παθογενή- κατάσταση. Ξοδεύεται τηλεοπτικός χρόνος σε μηρυκαστικές διαδικασίες «μαλλιοτραβηγμάτων» που αφορούν απολύτως εκείνους που τις συντηρούν. Τα είπε μια χαρά προ ημερών ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος από την «Κοινωνία ώρα Mega».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι επισημάνσεις της Ντέπυς Γκολεμά.

Ενδεικτικά, «δαιμόνιος» ρεπόρτερ προ ημερών, αφού ρώτησε διάφορα την πρώην παίκτρια «Survivor» για την καθημερινότητα της, ως μητέρα πλέον, και πως επηρεάζονται τα επαγγελματικά της, την ρώτησε αν παρακολουθεί το νέο «Survivor» και αμέσως της ζήτησε να σχολιάσει δήλωση του πάλαι ποτέ συντρόφου της- επίσης πρώην παίκτη του «Survivor- Κωνσταντίνου Βασάλου σε κάποια συνέντευξή του στην οπoία είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι μάλλον εκείνος έχει «πληγώσει» γυναίκες παρά τον έχουν «πληγώσει».

Το μοντέλο πάσχει. Ένα μάτσο εκπομπές αποδύονται σε μικροδιενέξεις μεταξύ συντελεστών τους, κάνουν την τρίχα τριχιά, σχολιάζουν σχολιασμούς σε σχόλια τρίτων ή τέταρτων και η τοξικότητα περισσεύει και ξεχειλίζει. Επαίρονται για πρωτιές στο «δυναμικό» κοινό της τηλεόρασης, πλην όμως καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες να απομακρύνουν όσους τηλεθεατές έχουν απομείνει να παρακολουθούν εκπομπές αυτής της τυπολογίας, οι οποίες επιβεβαιώνουν καθημερινά ότι ουδεμία επαφή με την κοινωνία και την πραγματική ζωή έχουν. Πρόκειται για ζόμπι τηλεόραση. Προκαλεί τουλάχιστον πλήξη και δεν «αφήνει» το παραμικρό έπειτα από τους τίτλους τέλους.

Τηλεθέαση αλα «Survivor»

Καλή ημέρα η Δευτέρα για τις εκπομπές και τα κανάλια. Ξανασυγκεντρώνεται κόσμος ο οποίος μέσα στο γουίκεντ αλλάζει συνήθειες. Τη Δευτέρα όπως θυμάστε μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ η συνέντευξη του πρωθυπουργού στις 21.00. Η ετυμηγορία της Nielsen εύγλωττη.

Επιστροφή άνευ… μουρμούρας αλλά με κοινωνικό θέμα

Ο Φίλιππος Τσίτος θα την σκηνοθετήσει, σε σενάριο του Νίκου Παναγιωτόπουλου και την παραγωγή ανέλαβε, για τον Alpha η Foss Productions.

Πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Γυρίσματα υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν μετά το Πάσχα. Πρόκειται για δραματική σειρά και στο επίκεντρο της είναι ένας άνδρας ο οποίος επαγγελματικά κινείται στο χώρο της Δικαιοσύνης, διαγιγνώσκεται με αρχή άνοιας και πρέπει να προλάβει να λύσει δύσκολη υπόθεση προτού πάψει να θυμάται…

Μυθοπλασία που αναδεικνύει κοινωνικά ζητήματα

O Alpha μεθοδικά και συστηματικά συμπεριλαμβάνει, στις επιλογές μυθοπλασίας του, προτάσεις που θίγουν κοινωνικά ζητήματα και δίνουν τροφή για σκέψη και αφορμή για συζήτηση. Βάζει θέματα στο τραπέζι. Για παράδειγμα τη σεζόν 2021- 2022 πρότεινε τη σειρά «Ψέματα» του Γιώργου Γκικαπέππα. Στο πρώτο μισό της σεζόν που διανύουμε μετέδωσε τη σειρά «Να με λές μαμά» του Αντώνη Αγγελόπουλου. Προσφάτως άρχισε την διαδρομή της η σειρά «Μπαμπά σ’αγαπώ» του Νίκου Κρητικού.

ΕΣΗΕΑ: Χαμός σε ΜΜΕ- Εκλογές 0-1

Πυκνώνουν οι προκλήσεις για την ΕΣΗΕΑ– εν μέσω κορύφωσης προεκλογικής περιόδου- που εμφανίζονται στον ευρύ τηλεοπτικό/δημοσιογραφικό χώρο. Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης που θέτει σε επισφάλεια επαγγελματίες. Η φερόμενη εμπλοκή δημοσιογράφων σε κύκλωμα μαύρου χρήματος μέσω εταιρειών επικοινωνίας και δραστηριοποίηση ακόμα και στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Η απόλυση κατά τεκμήριο ικανού δημοσιογράφου από την ΕΦΣΥΝ, με το που πέρασε σε «νέα εποχή», επειδή όπως θρυλείται δεν… αυτολογοκρίθηκε και παρά τις διαβεβαιώσεις της νέας ιδιοκτησίας ότι δεν θα γίνουν απολύσεις. Αλλοίμονο αν «σταματά η Γη να γυρίζει» λόγω αρχαιρεσιών.

Πιάνει λιμάνι

Την άλλη βδομάδα, εκτός απροόπτου, θα πραγματοποιηθεί η μετακόμιση της ΕΦΣΥΝ από το ιστορικό κτίριο της οδού Κολοκοτρώνη, στο κτίριο της Ναυτεμπορικής στον Πειραιά. Τα πάντα όλα είναι έτοιμα. Εν τω μεταξύ στα δημοσιογραφικά γραφεία της ΕΦΣΥΝ, στην Κολοκοτρώνη, έχει απλωθεί μια ανησυχία με αφορμή την απόλυση του Μάριου Διονέλλη, έπειτα από 13 χρόνια. Το Δ.Σ. του συνεταιρισμού (που κατέχει το 49% του μετοχικού κεφαλαίου) θεωρεί ότι τέτοιες αποφάσεις δεν μπορεί να είναι μονομερείς από πλευράς νέας ιδιοκτησίας.

Μια εκπομπή και μια σύμπτωση

Την περασμένη Κυριακή η ΕΡΤ πρόσθεσε στο μενού του ΕΡΤNews την νέα εκπομπή «4 εποχές Ελλάδα» με σκοπό, τονίζεται, «την ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού». Το περίεργο είναι πως με τον ίδιο ακριβώς τίτλο υπάρχει ιστοσελίδα που δραστηριοποιείται στον τουριστικό κλάδο και στην περιγραφή για το «ποιοι είναι» (about us) αναφέρει στην εισαγωγή: «Το «4 Εποχές Ελλάδα», είναι ένας διαδικτυακός χώρος, στον τομέα του τουρισμού, αλλά και ένας ταξιδιωτικός οδηγός με πληροφορίες για όλη την Ελλάδα. Περιλαμβάνει περιγραφές, εικόνες και χρήσιμες υπηρεσίες, ώστε να καλύπτει όσο καλύτερα γίνεται τους επισκέπτες, αλλά και τους συνεργάτες του».

112… για το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Ανάγνωση της επικαιρότητας και όσων έχουν συμβεί από τον προηγούμενο μήνα με προσπάθεια προβολής στον κοντινό ορίζοντα είναι έτοιμος να κάνει ο Λάκης Λαζόπουλος με το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο Mega. Αυτή τη φορά θα έχει στην σκηνή την Ιουλία Καραπατάκη.

Προσέξετε τώρα. Ένα ενδιαφέρον προκαλείται από την ημερομηνία μετάδοσης. Ημερομηνία με αριθμό ειδοποίησης Πολιτικής Προστασίας Η εκπομπή θα προβληθεί την ερχόμενη Τετάρτη 11/2…

Δυο πλατφόρμες για το Super Bowl XL του NFL

Το 60ο Super Bowl, ο τελικός του NFL ανάμεσα στους New England Patriots και τους Seattle Seahawks, που θα πραγματοποιηθεί στη 01.30 της Δευτέρας (9/2) θα καλυφθεί «ζωντανά» από την Cosmote TV και το ΑΝΤ1+.

Η Cosmote TV θα μεταδώσει το κορυφαίο αθλητικό γεγονός των ΗΠΑ από το Cosmote Sport3 HDκαι το Cosmote Sport 4k. Εννοείται ότι θα καλυφθεί το περιβόητο Halftime show στο οποίο φέτος θα είναι ο Bad Bunny,ο μεγάλος νικητής των φετινών Grammy.

Η υπηρεσία streaming του ΑΝΤ1 θα καλύψει το γεγονός μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας DAZN αθλητικής ψυχαγωγίας. Διαλέγετε και βλέπετε.

