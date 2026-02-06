Το «1-2» κατάφεραν την Πέμπτη (5/2) σειρές του Alpha στην κούρσα τηλεθέασης

Συμβαίνει τελευταίως πιο συχνά από ό,τι προηγουμένως, σειρές του Alpha να εμφανίζονται στις πρώτες δύο θέσεις του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen. Χθες συνέβη με το «Σόι σου» και την πρεμιέρα της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ», του Νίκου Κρητικού.

Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι στην πρώτη θέση τηλεθέασης -επίσης συχνά- πλασάρονται σειρές -του Alpha- που μεταδίδονται πριν από τις 21.00.

Κατά τα λοιπά, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» πήρε φόρα χθες και ήταν τρίτη επιλογή της ημέρας.

Στο τέταρτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen εμφανίστηκε η πρεμιέρα της κοινωνικής σειράς εποχής «Οι αθώοι» των Κουτελιδάκη-Ζιώγα.

Και κάπως έτσι η πρώτη τετράδα ήταν υπόθεση δυο σταθμών. Επίσης στο άτυπο ντέρμπι κωμωδία-δράμα, επικράτησαν οι κωμικές σειρές.

Σε άλλα αξιοπρόσεκτα, το πέρασμα του «Masterchef» στην έβδομη θέση και η παραμονή του «The chase» στη 10άδα.

Διαβάστε επίσης:

Σχοινί-κορδόνι η πρωτιά στην τηλεθέαση για τον Alpha και χθες (5/2)

Media Mouse: Κλινική περίπτωση οι ψυχαγωγικές εκπομπές, στο λιμάνι η Εφσυν, η τηλεθέαση Μητσοτάκη και το Αλ Τσαντίρι

Alpha: Σημάδια στον ορίζοντα για έβδομο κύκλο επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου»