06.02.2026 19:25

Το «1-2» κατάφεραν την Πέμπτη (5/2) σειρές του Alpha στην κούρσα τηλεθέασης

Συμβαίνει τελευταίως πιο συχνά από ό,τι προηγουμένως, σειρές του Alpha να εμφανίζονται στις πρώτες δύο θέσεις του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen. Χθες συνέβη με το «Σόι σου» και την πρεμιέρα της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ», του Νίκου Κρητικού.

Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι στην πρώτη θέση τηλεθέασης -επίσης συχνά- πλασάρονται σειρές -του Alpha- που μεταδίδονται πριν από τις 21.00.

Κατά τα λοιπά, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» πήρε φόρα χθες και ήταν τρίτη επιλογή της ημέρας.

Στο τέταρτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen εμφανίστηκε η πρεμιέρα της κοινωνικής σειράς εποχής «Οι αθώοι» των Κουτελιδάκη-Ζιώγα.

Και κάπως έτσι η πρώτη τετράδα ήταν υπόθεση δυο σταθμών. Επίσης στο άτυπο ντέρμπι κωμωδία-δράμα, επικράτησαν οι κωμικές σειρές.

Σε άλλα αξιοπρόσεκτα, το πέρασμα του «Masterchef» στην έβδομη θέση και η παραμονή του «The chase» στη 10άδα.

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 3 συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για ναυάγιο στη Χίο: Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές

paidon agia sofia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο: Αεροδιακομιδή στο «Παίδων» Αθήνας για 6 παιδιά – Το απόγευμα η απολογία του φερόμενου διακινητή

metanastes-kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Λέμβος με 43 μετανάστες στα νότια της Κρήτης – Σε παραλία του δήμου Βιάννου αποβιβάστηκαν 27 μετανάστες

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

