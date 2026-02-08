Ναταλία Γερμανού: Παρέμβαση στον αέρα του ΑΝΤ1 μετά τη συνέντευξη Πανόπουλου (Videos)

Παρέμβαση στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1 έκανε η Ναταλία Γερμανού, μετά την προβολή της συνέντευξης του πρώην συνεργάτη της Δημήτρη Πανόπουλου.

Ο παρουσιαστής ρωτήθηκε και για τη Ναταλία Γερμανού και την ανταλλαγή δηλώσεων.

«Για μένα το θέμα έχει κλείσει. Μια χαρά είναι όλα. Δεν έχω καμία εμμονή, ούτε καμία εμπάθεια. Ούτε θέλω να επανέρχομαι σε ζητήματα ξανά και ξανά. Αν μετανιώνω για κάτι που είπα; Όχι, δεν μετανιώνω γιατί το έκανα στον χώρο και τον χρόνο που έπρεπε, με την αφορμή που έπρεπε και με κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Δε θέλω ποτέ να θίξω συγκεκριμένα πρόσωπα. Αν μιλήσω για κάποιον, δε θέλω να τον κατακρεουργήσω ως προσωπικότητα. Με αφορμή κάτι που μπορεί να είναι βιωματικό, θέλω να θίξω ένα μεγαλύτερο θέμα που μπορεί να είναι σοβαρό και να το αντιμετωπίζουν περισσότεροι άνθρωποι. Δε θεώρησα ότι από κάτι τέτοιο θα επωφεληθώ εγώ επαγγελματικά».

Μετά την προβολή της συνέντευξης κι ενώ το πάνελ της εκπομπής σχολίαζε την ατάκα – καρφί («Γίνεται και Καλύτερα») που είχε πει στο τρέιλερ του «Weekend live» ο Δημήτρης Πανόπουλος, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται» έστειλε μήνυμα στην Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Κι εγώ γέλασα με το “καλύτερα γίνεται”. Το βρήκα πανέξυπνο», έγραψε η Ναταλία Γερμανού.

