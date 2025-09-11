Ημικρανία: Ένα εκατομμύριο Έλληνες υποφέρουν από τη 2η αιτία αναπηρίας, με βαθύ κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα

Έκκληση στην Πολιτεία απευθύνει ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, για άμεσες μεταρρυθμίσεις στη διάγνωση και θεραπεία της νόσου από την οποία πάσχουν ένα εκατομμύριο Έλληνες.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ημικρανίας στις 11 Σεπτεμβρίου η ένωση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στο υπουργείου Υγείας, τονίζοντας ότι οι ασθενείς υποφέρουν από μια εξουθενωτική νευρολογική διαταραχή που παραμένει υποτιμημένη και υποχρηματοδοτούμενη.

Η ημικρανία αποτελεί τη δεύτερη αιτία αναπηρίας παγκοσμίως και την πρώτη στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργικότητα και την επαγγελματική ζωή των ασθενών.

Η έρευνα

Σύμφωνα με τη μελέτη WifOR 2025, το κοινωνικοοικονομικό κόστος της νόσου κυμαίνεται από 35 δισ. ευρώ στην Τσεχία έως 557 δισ. ευρώ στη Γερμανία, ενώ στην Ελλάδα οι απώλειες παραγωγικότητας φτάνουν έως και 48%.

Παρά την έκταση του προβλήματος, η ημικρανία παραμένει υποδιαγνωσμένη, με λιγότερο από το 25% των ασθενών να αναγνωρίζουν τα ερεθίσματα και έως και το 50% να μην έχουν λάβει σωστή διάγνωση.

Οι ειδικοί νευρολόγοι επισημαίνουν ότι η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη θεραπεία μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση στους ασθενείς, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την κοινωνική τους συμμετοχή. Ωστόσο, η πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες παραμένει περιορισμένη, με μόλις 1.500 ασθενείς στην Ελλάδα να λαμβάνουν ανταγωνιστές CGRP, δηλαδή ποσοστό μόλις 0,25% επί του συνόλου.

Οι δυσκολίες

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης χαρακτηρίζεται ως αποτρεπτικό και χρονοβόρο, εμποδίζοντας την έγκριση και χορήγηση των νεότερων φαρμάκων ακόμη και όταν είναι ιατρικά αναγκαία.

Ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου και καλεί την Πολιτεία να τις αξιοποιήσει. Όπως τονίζει ο επιστημονικός σύμβουλος του Συλλόγου Δρ. Μιχαήλ Βικελής, απαιτείται πολιτική ευθυκρισία και άμεση εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη νευρολογική υγεία, ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη φροντίδα για όλους τους ασθενείς. Η ημικρανία δεν είναι απλώς ένας πονοκέφαλος, αλλά μια σύνθετη νόσος με βαθύ κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο που απαιτεί σοβαρή και συστηματική αντιμετώπιση.

