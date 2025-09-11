Ιπποκράτειο: Ο γιος του ασθενή περιγράφει πώς «πιάστηκε στα πράσα» με το φακελάκι ο Δημήτρης Λυμπεριάδης

Την περιπέτεια υγείας του πατέρα του, που κατέληξε στη σύλληψη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου, περιγράφει ο γιος του ασθενή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Λυμπεριάδης πιάστηκε επ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα στο φακελάκι που ζήτησε από την σύζυγο του ασθενούς.

Ο γιος του ασθενή, μιλώντας στο OPEN, είπε: «Δεν ξέρω πώς η μητέρα μου κατέληξε σε αυτόν τον γιατρό, αλλά ξέρω ότι είχε ενημερωθεί πλήρως για τον πατέρα μου και ήξερε ότι είμαστε στα νοσοκομεία από τον Φεβρουάριο, έχουμε αλλάξει γύρω στα τέσσερα νοσοκομεία, έχει χρειαστεί να μπει σε κέντρο αποκατάστασης και γενικότερα ότι είμαστε σε άθλια οικονομική κατάσταση και ότι η υγεία του πατέρα μου είναι πολύ άσχημη».

Και συνέχισε λέγοντας: «Πριν το χειρουργείο η μητέρα μου έκανε μια συζήτηση με τον γιατρό και εκείνος την ενημέρωσε ότι δεν θα πάρει καθόλου χρήματα, επειδή καταλαβαίνει. Από εκεί και πέρα, έγινε το χειρουργείο και μετά το χειρουργείο κάλεσε τη μητέρα μου με την αδελφή μου για να τις ενημερώσει για το πώς πήγε το χειρουργείο και γενικότερα για την κατάσταση του πατέρα μου. Ζήτησε από την αδελφή μου να βγει από το γραφείο του και κράτησε μόνο τη μητέρα μου μέσα και της είπε ξεκάθαρα “Σοφία, κανονικά παίρνω 5.000 ευρώ αλλά για εσένα θα πάρω 3.000 ευρώ”».

Όπως είπε, στη συνέχεια η μητέρα του ήρθε σε επαφή με την αστυνομία και ακολουθήθηκε η νόμιμη οδός.

Καθώς η μητέρα του δεν έδωσε τα χρήματα στον γιατρό, εκείνος συνέχιζε να την πιέζει για να τα πάρει τις επόμενες ημέρες.

«Της έλεγε να συναντηθούν ξανά στο γραφείο του, ενώ εκείνη βρισκόταν στο πλευρό του πατέρα μου που μόλις είχε χειρουργηθεί. Η μητέρα μου κατάφερε να το καθυστερήσει, με την πρόφαση ότι πρέπει να δανειστεί από κάπου χρήματα και τελικά του έδωσε τα προσημειωμένα σε συνεννόηση με την Αστυνομία», εξήγησε ο γιος του ασθενή.

Η ιστορία του παρανόμου χρηματισμού δυστυχώς είναι παλιά και φαίνεται ότι έως και σήμερα, τουλάχιστον, δεν έχει απασχολήσει όσο θα έπρεπε, το υπουργείο Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Αποκλειστικό – Ιπποκράτειο, η «σκοτεινή πλευρά»: Τα φακελάκια, οι καυγάδες και ένα πόρισμα – κόλαφος του 2016 που έμεινε στο συρτάρι

Διατροφική μάχη κατά της νόσου Alzheimer με λιγότερες θερμίδες

Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγειίτιδα: Τι είναι και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο