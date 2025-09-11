Αποκλειστικό – Ιπποκράτειο, η «σκοτεινή πλευρά»: Τα φακελάκια, οι καυγάδες και ένα πόρισμα – κόλαφος του 2016 που έμεινε στο συρτάρι

Μπορεί η είδηση της σύλληψης του γνωστού καρδιοχειρουργού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που πιάστηκε επ΄ αυτοφώρω με «φακελάκι» να έσκασε σαν βόμβα στο πανελλήνιο, ωστόσο πολλοί από τον ιατρικό χώρο δεν ένιωσαν καμία απολύτως έκπληξη.

Ο λόγος; Μα επειδή είναι γνωστή (όχι με καλό τρόπο) η προϊστορία του εν λόγω καρδιοχειρουργικού Τμήματος, τόσο στο υπουργείο Υγείας, όσο και στην 1η ΥΠΕ και φυσικά στη Διοίκηση. Μάλιστα το γεγονός ότι ο καρδιοχειρουργός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την Παρασκευή που θα δικαστεί στο Αυτόφωρο με την κατηγορία της δωροληψίας σε βαθμό πλημμελήματός, πάλι δεν προκάλεσε καμία έκπληξη στους παροικούντες εις την Ιερουσαλήμ – όπως και εάν τον δουν να χειρουργεί ξανά δεν θα εκπλαγούν.

Και αυτό γιατί… το έργο το έχουν ξαναζήσει. Πριν από λίγα χρόνια ένας άλλος καρδιοχειρουργός στο ίδιο τμήμα, είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω από την αστυνομία, να παίρνει φακελάκια από τους ασθενείς. Μάλιστα η αστυνομία είχε βάλει κάμερες και έβλεπαν σε πραγματικό χρόνο όλη τη δράση του. Ο γιατρός τέθηκε σε διαθεσιμότητα ωστόσο μετά από δυο χρόνια περίπου, επέστρεψε στη θέση του και έκανε πάλι τα ίδια. Τώρα είναι συνταξιούχος και δεν αποκλείεται να χειρουργεί σε κάποια ιδιωτική κλινική!

Σήμερα όμως οι ευσυνείδητοι γιατροί και ιδιαίτερα όσοι εργάζονται στο Ιπποκράτειο, αυτή την απληστία των «αρπακτικών γιατρών» που διαιωνίζεται αλλά και την ατιμωρησία από τα αρμόδια Πειθαρχικά όργανα του υπουργείου Υγείας, δεν την ανέχονται πλέον. Αγανακτούν, οργίζονται και θέλουν επιτέλους να καθαρίσει αυτή η υπόθεση που έχει βαθιές ρίζες στη διαφορά, στην ανηθικότητα και στην έπαρση επίορκων συναδέλφων τους που βλέπουν τους ασθενείς ως μια «ανεξάντλητη πηγή εισοδήματος», όπως είπαν στο topontiki.gr γιατροί από το Ιπποκράτειο.

Η «ανοιχτή πληγή» του Ιπποκρατείου

Η ιστορία του παρανόμου χρηματισμού δυστυχώς είναι παλιά και φαίνεται ότι έως και σήμερα, τουλάχιστον, δεν έχει απασχολήσει όσο θα έπρεπε, το υπουργείο Υγείας.

Το κλίμα στην Καρδιοχειρουργική κλινική είναι… βαρύ και αυτό το γνωρίζουν άπαντες. Μάλιστα κάποιοι γιατροί φροντίζουν με την απαράδεκτη συμπεριφορά τους να το διατυμπανίζουν αυτό. Έντονοι διάλογοι σε υψηλότατους τόνους, δικαστικές διαμάχες ακόμα και τσακωμοί έχουν γίνει κατά καιρούς στους διαδρόμους της κλινικής, προκαλώντας την οργή των έντιμων Λειτουργών του Ιπποκράτη που εργάζονται στο νοσοκομείο και σώζουν ζωές κάθε ημέρα κάνοντας σωστά τη δουλειά τους. Με απλά λόγια: «Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της… Ιπποκράτειας Δανιμαρκίας».

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εν λόγω κλινική θεωρείται από τις καλύτερες στο ΕΣΥ, ως προς τις υποδομές, αλλά και από την άποψη ότι υπηρετούν και κάποιοι πολύ καλοί γιατροί. Ό,τι πιο σύγχρονο στην αντιμετώπιση σοβαρών βαλβιδοπαθειών εφαρμόζεται το «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο», το πρώτο καρδιοχειρουργικό κέντρο της χώρας, το οποίο έχει μακρά παράδοση στην καινοτομία σχετικά με τις νόσους της μιτροειδούς βαλβίδας και γενικότερα τη καρδιάς.

Η σκοτεινή πλευρά που αποκάλυψε το 2016 πόρισμα του Σ.Ε.Υ.Π

Ωστόσο υπάρχει και μια άλλη, σκοτεινή πλευρά, που αφορά στις σχέσεις κάποιων γιατρών με σοβαρό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία αυτού του Τμήματος που έθετε σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Μια σκοτεινή πλευρά που έχει μακρά παράδοση στο «φακελάκι», στο ξέπλυμα χρήματος ακόμα και σε θάνατο από «βαριές ιατρικές αμέλειες» όπως αναφέρει το πόρισμα-κολάφος του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π) με ημερομηνία 28/6/2016.

Το εν λόγο πόρισμα των «Ράμπο της Υγείας», που έχει στα χέρια του topontiki.gr και δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τις αιτίες που προκάλεσαν το θάνατο του εκδότη της Ελευθεροτυπίας Σεραφείμ Φυντανίδη, μετά από ανώνυμη καταγγελία γιατρών του νοσοκομείου που εργάζονταν στην εντατική στην εν λόγω κλινική και στα χειρουργεία και δεν άντεχαν αυτές τις επικίνδυνες συμπεριφορές: «Δεν ανεχόμαστε άλλο να βλέπουμε και να συμμετέχουμε στις απώλειες συνανθρώπων μας» έγραφαν το μακρινό 2014, χρονολογία που πέθανε ο αείμνηστος Φυντανίδης στο χειρουργείο και συγκεκριμένα το βράδυ των Χριστουγέννων 25 Δεκέμβριου.

Τι αποκάλυψε η έρευνα του ΣΕΥΠ

Κατά τον έλεγχο που έκαναν οι επιθεωρητές υγείας, διαπίστωσαν τις σχεδόν εχθρικές σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων καρδιοχειρουργών που αρνούνταν να συνεργαστούν προκειμένου να έχει θετική έκβαση η επέμβαση ασθενούς αλλά και σωρεία παραβάσεων στη λειτουργία της Κλινικής όπως:

Δεν ήταν ενοποιημένες οι δυο καρδιοχειρουργικές κλινικές όπως όριζε ο νόμος.

οι δυο καρδιοχειρουργικές κλινικές όπως όριζε ο νόμος. Δεν τηρούνταν η σειρά προτεραιότητας στις λίστες αναμονής των ασθενών του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος.

η σειρά προτεραιότητας στις λίστες αναμονής των ασθενών του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος. Δεν τηρούνταν τα πρακτικά του χειρουργείου από συγκεκριμένο γιατρό.

τα πρακτικά του χειρουργείου από συγκεκριμένο γιατρό. Υπήρχε εντολή από την 1η ΥΠΕ το 2011, για άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε γιατρούς του Ιπποκρατείου για την παράνομη συμμετοχή Ιταλού Καρδιοχειρουργού σε επεμβάσεις το Νοέμβριο του 2007 και τον Μάιο-Ιουνίου 2009.

Με απλά λόγια στο εν λόγω Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπήρχαν γιατροί -και όπως όλα δείχνουν υπάρχουν ακόμα-, που έκαναν ό,τι ήθελαν και συμπεριφέρονταν λες και η κλινική ήταν δικό τους… «μαγαζί».

Και όπως φαίνεται, σε μεγάλο βαθμό αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται. Για όσους αναρωτιόμαστε τι απέγινε εκείνο το πόρισμα που αφορούσε έναν από τους μεγαλύτερους εκδότες της χώρας, μάλλον θα μείνουμε με την απορία. Ωστόσο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ήταν ξεκάθαρος: «Στο ΕΣΥ δεν ανέχομαι το φακελάκι».

Όλοι εύχονται, αυτή τη φορά ο έλεγχος που θα γίνει από το Πειθαρχικό του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας του υπουργείου Υγείας, στον καρδιοχειρουργό που συνελήφθη, να φέρει κάποια αποτελέσματα και όχι να ξεχαστεί σε κάποιο συρτάρι…

Άλλωστε εν έτει 2025 τα στόματα ανοίγουν πιο εύκολα, ιδιαίτερα των νέων γιατρών αλλά και των ασθενών που όλο και πιο συχνά ζητούν τη βοήθεια της Αστυνομίας. Κι αυτό φέρνει μία ελπίδα ότι οι επίορκοι γιατροί, δεν θα αργήσουν να ξεσκεπαστούν και φυσικά κανένας δεν πέφτει σήμερα από τα σύννεφα…

Διαβάστε επίσης:

Λέσβος: Ένοχοι οι τέσσερις αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή μεταναστών

Τροχαίο στα Μάλια: Τρομακτικό βίντεο από τη σύγκρουση που σκότωσε την 23χρονη – Συνελήφθη ο οδηγός του δεύτερου δικύκλου (Video)

Ρόδος: Ζευγάρι έκλεψε σε… δόσεις 60.000 ευρώ από ιατρείο! Η «παγίδα» με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα