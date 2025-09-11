Τροχαίο στα Μάλια: Τρομακτικό βίντεο από τη σύγκρουση που σκότωσε την 23χρονη – Συνελήφθη ο οδηγός του δεύτερου δικύκλου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νέες διαστάσεις παίρνει το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στα Μάλια, καθώς βίντεο καταγράφει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.
Στις εικόνες φαίνεται ο 27χρονος οδηγός του ενός δικύκλου, με καταγωγή από την Αίγυπτο, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη. Εκεί συγκρούεται μετωπικά με τη 23χρονη, η οποία επέβαινε σε άλλο δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.
Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 05:00 σε στενό δρόμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 23χρονη δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.
Ο 27χρονος οδηγός του δεύτερου δικύκλου, ο οποίος επίσης δεν διέθετε άδεια οδήγησης και δεν φορούσε κράνος, συνελήφθη. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Κρήτη.
Διαβάστε επίσης
Ρόδος: Ζευγάρι έκλεψε σε… δόσεις 60.000 ευρώ από ιατρείο! Η «παγίδα» με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα
Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Πειραιά και λεωφόρο Κηφισίας -Έπεσαν υλικά από φορτηγό σε δρόμο
Θρίλερ στο Ψυχικό με ανθρώπινο κρανίο και οστά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.