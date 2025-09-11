search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 13:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 12:49

Τροχαίο στα Μάλια: Τρομακτικό βίντεο από τη σύγκρουση που σκότωσε την 23χρονη – Συνελήφθη ο οδηγός του δεύτερου δικύκλου (Video)

11.09.2025 12:49
bike_accident_new_123

Νέες διαστάσεις παίρνει το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στα Μάλια, καθώς βίντεο καταγράφει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.

Στις εικόνες φαίνεται ο 27χρονος οδηγός του ενός δικύκλου, με καταγωγή από την Αίγυπτο, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη. Εκεί συγκρούεται μετωπικά με τη 23χρονη, η οποία επέβαινε σε άλλο δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 05:00 σε στενό δρόμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 23χρονη δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.

Ο 27χρονος οδηγός του δεύτερου δικύκλου, ο οποίος επίσης δεν διέθετε άδεια οδήγησης και δεν φορούσε κράνος, συνελήφθη. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Κρήτη.

Διαβάστε επίσης

Ρόδος: Ζευγάρι έκλεψε σε… δόσεις 60.000 ευρώ από ιατρείο! Η «παγίδα» με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Πειραιά και λεωφόρο Κηφισίας -Έπεσαν υλικά από φορτηγό σε δρόμο

Θρίλερ στο Ψυχικό με ανθρώπινο κρανίο και οστά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bullying
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ξυλοδαρμός μαθητή στο προαύλιο Λυκείου – Ψάχνουν τους δράστες

dikastirio_Crete
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Ένοχοι οι τέσσερις αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή μεταναστών

Untitled design (26)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μπέργκαμ: «Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα»

von-der-leien
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: 72 ευρωβουλευτές της αριστεράς κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

anna-wintour-new
LIFESTYLE

Η Άννα Γουίντουρ σχολίασε την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» – Τι είπε για την ερμηνεία της Μέριλ Στριπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 13:28
bullying
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ξυλοδαρμός μαθητή στο προαύλιο Λυκείου – Ψάχνουν τους δράστες

dikastirio_Crete
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Ένοχοι οι τέσσερις αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή μεταναστών

Untitled design (26)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μπέργκαμ: «Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα»

1 / 3