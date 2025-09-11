Τροχαίο στα Μάλια: Τρομακτικό βίντεο από τη σύγκρουση που σκότωσε την 23χρονη – Συνελήφθη ο οδηγός του δεύτερου δικύκλου (Video)

Νέες διαστάσεις παίρνει το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στα Μάλια, καθώς βίντεο καταγράφει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.

Στις εικόνες φαίνεται ο 27χρονος οδηγός του ενός δικύκλου, με καταγωγή από την Αίγυπτο, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη. Εκεί συγκρούεται μετωπικά με τη 23χρονη, η οποία επέβαινε σε άλλο δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 05:00 σε στενό δρόμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 23χρονη δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.

Ο 27χρονος οδηγός του δεύτερου δικύκλου, ο οποίος επίσης δεν διέθετε άδεια οδήγησης και δεν φορούσε κράνος, συνελήφθη. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Κρήτη.

