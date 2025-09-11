search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 13:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 11:44

Ρόδος: Ζευγάρι έκλεψε σε… δόσεις 60.000 ευρώ από ιατρείο! Η «παγίδα» με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα

11.09.2025 11:44
giatros_lefta

Μία υπόθεση κλοπης πολλών χιλιάδων ευρώ με θύμα έναν δερματολόγο στη Ρόδο αποκαλύφθηκε μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Συγκεκριμέναα, δύο Ιταλοί, ένας άνδρας 67 ετών και μία γυναίκα 62 ετών, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω χθες, τη στιγμή που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν χρήματα από το ιατρείο του γιατρού, όπως είχαν κάνει και τους τρεις προηγούμενους μήνες.

Σύμφωνα με τη dimokratiki, το ζευγάρι των Ιταλών εμφανίστηκε στη Ρόδο τον Μάρτιο του 2025, προσποιούμενοι τους πελάτες που επισκέπτονταν τον δερματολόγο για λόγους υγείας. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων τους, εκμεταλλευόμενοι την απασχόληση του ιατρού κατά την εξέταση, φρόντιζαν να αφαιρούν μεγάλα χρηματικά ποσά που ο γιατρός διατηρούσε σε συγκεκριμένο σημείο του ιατρείου.

Τον Μάρτιο αφαίρεσαν 15.000 ευρώ, τον Απρίλιο 20.000 ευρώ, ενώ τον Μάιο το ποσό ανήλθε στις 25.000 ευρώ. Η μεθοδικότητα και η συνέπεια στη δράση τους έδειχνε πως επρόκειτο για προσεκτικά οργανωμένη κίνηση.

Ο δερματολόγος, αντιλαμβανόμενος το μοτίβο των κλοπών, ενημέρωσε τις αρχές.

Σε συνεργασία με την αστυνομία, αποφασίστηκε η χρήση προσημειωμένων χαρτονομισμάτων. Συγκεκριμένα, τοποθέτησε 3.200 ευρώ στο σημείο όπου συνήθιζε να αφήνει τα χρήματά του. Παράλληλα, είχε τοποθετηθεί και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης για να καταγραφούν οι κινήσεις των υπόπτων.

Χθες, το ζευγάρι επέστρεψε στο ιατρείο και ακολούθησε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Όταν ο γιατρός απασχολήθηκε με την εξέταση, οι Ιταλοί άρπαξαν τα χρήματα και βγήκαν από τον χώρο. Τους περίμεναν όμως αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι τους συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω έχοντας στην κατοχή τους τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα γραφεία της αστυνομίας για περαιτέρω ανάκριση, ενώ ερευνάται αν έχουν διαπράξει παρόμοιες πράξεις και σε άλλα νησιά ή περιοχές της Ελλάδας.

Οι αρχές θεωρούν πως πρόκειται για επαγγελματίες.

Διαβάστε επίσης:

Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Πειραιά και λεωφόρο Κηφισίας -Έπεσαν υλικά από φορτηγό σε δρόμο

Θρίλερ στο Ψυχικό με ανθρώπινο κρανίο και οστά

Κως: Σύλληψη 28χρονου για απόπειρα βιασμού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ippokrateio_athina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό – Ιπποκράτειο, η «σκοτεινή πλευρά»: Τα φακελάκια, οι καυγάδες και ένα πόρισμα – κόλαφος του 2016 που έμεινε στο συρτάρι

bullying
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ξυλοδαρμός μαθητή στο προαύλιο Λυκείου – Ψάχνουν τους δράστες

dikastirio_Crete
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Ένοχοι οι τέσσερις αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή μεταναστών

Untitled design (26)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μπέργκαμ: «Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα»

von-der-leien
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: 72 ευρωβουλευτές της αριστεράς κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 13:29
ippokrateio_athina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό – Ιπποκράτειο, η «σκοτεινή πλευρά»: Τα φακελάκια, οι καυγάδες και ένα πόρισμα – κόλαφος του 2016 που έμεινε στο συρτάρι

bullying
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ξυλοδαρμός μαθητή στο προαύλιο Λυκείου – Ψάχνουν τους δράστες

dikastirio_Crete
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Ένοχοι οι τέσσερις αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή μεταναστών

1 / 3