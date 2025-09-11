search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 13:30
11.09.2025 11:06

Θρίλερ στο Ψυχικό με ανθρώπινο κρανίο και οστά

11.09.2025 11:06
Ανθρώπινο κρανίο και οστά εντοπίστηκαν σε βραχώδη σημείο, στην οδό Χρυσανθέμων, πάνω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πολίτης που περνούσε από το σημείο το απόγευμα της Τετάρτης, είδε τα ανθρώπινα οστά και κάλεσε την αστυνομία.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, προκειμένου να αποκλείσουν την περιοχή και να συλλέξουν τα ευρήματα.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν ανήκουν σε άνδρα ή γυναίκα ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κρανίο και τα οστά φαίνεται πως είναι αρκετών χρόνων.

Τα οστά στάλθηκαν για ανθρωπολογική εξέταση.

Κως: Σύλληψη 28χρονου για απόπειρα βιασμού

Νέο τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη στα Μάλια

Καλαμάτα: Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης που πέθανε στο τροχαίο – «Δεν την σκότωσαν στον δρόμο αλλά στο αυτοκίνητο»

dicaprio-scorseze-new
LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο για Μάρτιν Σκορσέζε: «Το να δουλέψω ξανά μαζί του θα είναι το απόλυτο δώρο, είναι ο εθνικός μας θησαυρός»

ippokrateio_athina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό – Ιπποκράτειο, η «σκοτεινή πλευρά»: Τα φακελάκια, οι καυγάδες και ένα πόρισμα – κόλαφος του 2016 που έμεινε στο συρτάρι

bullying
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ξυλοδαρμός μαθητή στο προαύλιο Λυκείου – Ψάχνουν τους δράστες

dikastirio_Crete
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Ένοχοι οι τέσσερις αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή μεταναστών

Untitled design (26)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μπέργκαμ: «Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα»

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

