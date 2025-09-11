Θρίλερ στο Ψυχικό με ανθρώπινο κρανίο και οστά

Ανθρώπινο κρανίο και οστά εντοπίστηκαν σε βραχώδη σημείο, στην οδό Χρυσανθέμων, πάνω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πολίτης που περνούσε από το σημείο το απόγευμα της Τετάρτης, είδε τα ανθρώπινα οστά και κάλεσε την αστυνομία.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, προκειμένου να αποκλείσουν την περιοχή και να συλλέξουν τα ευρήματα.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν ανήκουν σε άνδρα ή γυναίκα ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κρανίο και τα οστά φαίνεται πως είναι αρκετών χρόνων.

Τα οστά στάλθηκαν για ανθρωπολογική εξέταση.

