ΕΛΛΑΔΑ

11.09.2025 10:05

Νέο τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη στα Μάλια

11.09.2025 10:05
bike_crash_new

Άλλη μια μέρα, άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη, αυτή τη φορά στα Μάλια, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, τα ξημερώματα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή της μία νεαρή γυναίκα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η αναβάτης του ενός, μία 23χρονη κοπέλα να σκοτωθεί επί τόπου. Ο οδηγός του δεύτερου δικύκλου, ένας 27χρονος, είναι καλά στην υγεία του. Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 5 το πρωί στον παραλιακό δρόμο των Μαλίων.

