search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 09:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 08:16

Μπλόκα και σαρωτικοί έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία της Αθήνας: Έπεσαν με το «καλημέρα» πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ

11.09.2025 08:16
lewforeio_sxoliko

Στους δρόμους της Αττικής «χύθηκαν» στελέχη της Τροχαίας, τα ξημερώματα της Πέμπτης ώστε να γίνουν έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία που ξεκίνησαν να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία, για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν.

Από τους ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία, οι αστυνομικοί θέλουν να διαπιστώσουν αν λειτουργούν ζώνες ασφαλείας, αν τα ελαστικά είναι σε καλή κατάσταση και αν τα οχήματα έχουν περάσει ΚΤΕΟ.

Μεταξύ άλλων ερευνώνται τα έγγραφα του οδηγού, τον ταχογράφο αλλά και αν τα σχολικά λεωφορεία φέρουν ειδική σήμανση.

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί, έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Ηλιούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση μιας 74χρονης – Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο

Τροχαίο δυστύχημα στο Ρέθυμνο: 57χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το όχημά του

Καμίνια: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Αναζητείται ο δράστης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Την Τετάρτη (24/9) οι πρώτες πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

pania-karvelas-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: To τσιφτετέλι μπροστά στον Νίκο Καρβέλα (Video)

Untitled design (19)
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης που πέθανε στο τροχαίο – «Δεν την σκότωσαν στον δρόμο αλλά στο αυτοκίνητο»

filakes_trikalon
ΕΛΛΑΔΑ

Κρατούμενοι στις φυλακές Τρικάλων κατάπιαν ξυραφάκια

Guilfoyle_Kirk
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «αντίο» της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Τσάρλι Κερκ: «Θα μου λείψει ο αγαπημένος μου φίλος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

kaliakmanis
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Καλλιακμάνη για τη μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση: «Δε θα δεχθώ φίλια πυρά και κακόβουλα σχόλια»

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 09:06
trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Την Τετάρτη (24/9) οι πρώτες πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

pania-karvelas-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: To τσιφτετέλι μπροστά στον Νίκο Καρβέλα (Video)

Untitled design (19)
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης που πέθανε στο τροχαίο – «Δεν την σκότωσαν στον δρόμο αλλά στο αυτοκίνητο»

1 / 3