Τροχαίο δυστύχημα στο Ρέθυμνο: 57χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το όχημά του

Ένα ακόμη τραγικό δυστύχημα καταγράφηκε στους δρόμους της Κρήτης. Το απόγευμα της Τετάρτης ένας 57χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του ekriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Σπήλι, όταν ο οδηγός, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Διαπιστώθηκε ο θάνατος του 57χρονου στο νοσοκομείο Ρεθύμνου

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης

Πρώτο κουδούνι με αλλαγές: Τι φέρνει στα σχολεία η νέα σχολική χρονιά

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στη μισή χώρα την Πέμπτη – Στην υπόλοιπη, άνοδος της θερμοκρασίας – Πού θα φτάσει τους 36

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ άνοιξαν δρόμο και οδήγησαν γρήγορα στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη γυναίκα (Video)