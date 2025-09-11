Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στη μισή χώρα την Πέμπτη – Στην υπόλοιπη, άνοδος της θερμοκρασίας – Πού θα φτάσει τους 36

Αλλάζει από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού, θυμίζοντας φθινόπωρο με βροχές στη μισή Ελλάδα και καλοκαιράκι με 36 βαθμούς στην άλλη μισή.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη (11/09) στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματα του Ιονίου νότιοι με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στη Μακεδονία κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου- Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Παρασκευής 12-09

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά ανατολικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του Σαββάτου 13-09

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οι οποίες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Κυριακή 14-09

Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν στην Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3, από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός της Δευτέρας 15-09

Στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

