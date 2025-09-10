Πάτρα: Ανοίγουν ξανά 4 φάκελοι της ιατροδικαστικής – Οι γιατροί «είδαν» κακοποίηση, οι ιατροδικαστές… όχι

Τέσσερις υποθέσεις κακοποίησης παιδιών στην Πάτρα που είχαν εξεταστεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, η οποία ελέγχεται για παραλείψεις και σε άλλες υποθέσεις, ανοίγουν ξανά, μετά από καταγγελίες για ενδεχόμενη παράλειψη κρίσιμων στοιχείων.

Μεταξύ των υποθέσεων περιλαμβάνεται η περίπτωση ενός παιδιού 4 ετών, το οποίο είχε βρεθεί με σημάδια κακοποίησης από κρεμάστρα. Παρά τα ευρήματα, οι ιατροδικαστές είχαν αποδώσει τα τραύματα σε αυτοτραυματισμό, όπως μετέδωσε το Star.

Μία δεύτερη υπόθεση αφορά αγοράκι με ειδικές ανάγκες που έφερε εγκαύματα. Οι γιατροί είχαν εντοπίσει σημάδια κακοποίησης, όμως η ιατροδικαστική έκθεση έκανε λόγο για σημάδια που προκλήθηκαν από τριβή.

Σε μία άλλη περίπτωση ένα βρέφος μόλις 2,5 μηνών, το οποίο είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Ιωαννίνων στην Πάτρα με βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στα πλευρά. Παρά τις ενδείξεις κακοποίησης που ανέφεραν οι γιατροί, η ιατροδικαστική υπηρεσία απέδωσε την κατάσταση σε ιογενή μηνιγγίτιδα.

Επίσης, ανοίγει ξανά η υπόθεση ενός 13χρονου κοριτσιού από την Κέρκυρα. Οι γιατροί είχαν εντοπίσει σημάδια κακοποίησης, όμως η ιατροδικαστική έκθεση δεν κατέγραψε ευρήματα. Το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του, ωστόσο κατέληξε αιφνιδίως σε ηλικία 13 ετών.

