search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 18:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 18:15

Πάτρα: Ανοίγουν ξανά 4 φάκελοι της ιατροδικαστικής – Οι γιατροί «είδαν» κακοποίηση, οι ιατροδικαστές… όχι

10.09.2025 18:15
patra iatrodikastiki ipiresia – new
Photo: Gnomi

Τέσσερις υποθέσεις κακοποίησης παιδιών στην Πάτρα που είχαν εξεταστεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, η οποία ελέγχεται για παραλείψεις και σε άλλες υποθέσεις, ανοίγουν ξανά, μετά από καταγγελίες για ενδεχόμενη παράλειψη κρίσιμων στοιχείων.

Μεταξύ των υποθέσεων περιλαμβάνεται η περίπτωση ενός παιδιού 4 ετών, το οποίο είχε βρεθεί με σημάδια κακοποίησης από κρεμάστρα. Παρά τα ευρήματα, οι ιατροδικαστές είχαν αποδώσει τα τραύματα σε αυτοτραυματισμό, όπως μετέδωσε το Star.

Μία δεύτερη υπόθεση αφορά αγοράκι με ειδικές ανάγκες που έφερε εγκαύματα. Οι γιατροί είχαν εντοπίσει σημάδια κακοποίησης, όμως η ιατροδικαστική έκθεση έκανε λόγο για σημάδια που προκλήθηκαν από τριβή.

Σε μία άλλη περίπτωση ένα βρέφος μόλις 2,5 μηνών, το οποίο είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Ιωαννίνων στην Πάτρα με βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στα πλευρά. Παρά τις ενδείξεις κακοποίησης που ανέφεραν οι γιατροί, η ιατροδικαστική υπηρεσία απέδωσε την κατάσταση σε ιογενή μηνιγγίτιδα.

Επίσης, ανοίγει ξανά η υπόθεση ενός 13χρονου κοριτσιού από την Κέρκυρα. Οι γιατροί είχαν εντοπίσει σημάδια κακοποίησης, όμως η ιατροδικαστική έκθεση δεν κατέγραψε ευρήματα. Το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του, ωστόσο κατέληξε αιφνιδίως σε ηλικία 13 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Τατσόπουλος για τον Λυμπεριάδη που συνελήφθη για «φακελάκι»: «Δίχως αυτόν θα βρισκόμουν κάτω από το χορτάρι εδώ και μια εξαετία – “Γηράσκω αεί διδασκόμενος”»

Ιπποκράτειο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καρδιοχειρουργός με τα φακελάκια – Ποινική δίωξη εναντίον του για δωροληψία

Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου στις Συκιές στη Θεσσαλονίκη – Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται 18χρονος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
COSMOTE TV_Κακές Ιδέες_Poster
ADVERTORIAL

«Κακές Ιδέες»: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Untitled design
ADVERTORIAL

«Η Παναγία των Παρισίων»: Το κορυφαίο έργο του Βίκτορος Ουγκό ζωντανεύει στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

adonis akrita 66- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης σε Ακρίτα και ΣΥΡΙΖΑ για τον γιατρό με το φακελάκι: «Τι θέλουν, να τον κρατήσουμε στο Νοσοκομείο έως ότου τελεσιδικήσει;»

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Το 53% των μικρομεσαίων ψήφισε ΝΔ το 2023, σήμερα σε αυτούς έχει γυρίσει την πλάτη

trump090925
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάρτηση γρίφος από Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 18:42
COSMOTE TV_Κακές Ιδέες_Poster
ADVERTORIAL

«Κακές Ιδέες»: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Untitled design
ADVERTORIAL

«Η Παναγία των Παρισίων»: Το κορυφαίο έργο του Βίκτορος Ουγκό ζωντανεύει στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

adonis akrita 66- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης σε Ακρίτα και ΣΥΡΙΖΑ για τον γιατρό με το φακελάκι: «Τι θέλουν, να τον κρατήσουμε στο Νοσοκομείο έως ότου τελεσιδικήσει;»

1 / 3