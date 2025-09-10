search
10.09.2025 15:17

Ιπποκράτειο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καρδιοχειρουργός με τα φακελάκια – Ποινική δίωξη εναντίον του για δωροληψία

10.09.2025 15:17
Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)

Για την Παρασκευή αναβλήθηκε η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της δωροληψίας.

Το δικαστήριο του επέβαλε τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Ο Δημήτρης Λυμπεριάδης συνελήφθη επ΄αυτοφώρω με προσημειωμένα χρήματα τα οποία είχε φέρει ως φακελάκι συγγενής ασθενούς.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έρχοντα στο φως, ο γιατρός ζητούσε φακελάκια που έφθαναν και τις 5.000 ευρώ προκειμένου να χειρουργεί ή να επιβλέπει στη συνέχεια την πορεία της υγείας των ασθενών.

Και νέα καταγγελία συγγενή ασθενούς για εκβιασμό

Το πρωί της Τετάρτης 10/9 ήρθε στο φως της δημοσιότητας ακόμη μια καταγγελία σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, στο ΕΡΤnews μίλησε η νύφη μιας ακόμη ασθενούς, την οποία στην ουσία φέρεται να εκβίαζε ο γιατρός, ζητώντας της, όπως είπε, 3.000 ευρώ για να τη βάλει στο χειρουργείο.

Μάλιστα, φέρεται να της είπε ότι «θέλω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως και κάποιοι από τους συνεργάτες του να έπαιρναν τμήμα των χρημάτων.

Είχε χειρουργήσει και τον Πέτρο Τατσόπουλο

Ο Δημήτρης Λυμπεριάδης είχε χειρουργήσει τον συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο όταν τον είχε εξετάσει το 2019.

Τότε, μιλώντας στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ είχε περιγράψει όσα συνέβησαν, εξηγώντας πως όταν έφτασε στο Ιπποκράτειο οι γιατροί ξεκίνησαν να κάνουν στεφανιογραφία, όμως ο Πέτρος Τατσόπουλος άρχισε να έχει δύσπνοια. «Δεν ήξερα εγώ ότι ήταν ο κ. Τατσόπουλος, όταν είδα την κατάσταση είπα τρέχτε τον επάνω, τρέχτε, αλλιώς τελειώνει».

«Μου είπαν να κάνουμε και άλλες εξετάσεις… να κάνει αξονική. Τους είπα “ή τώρα επάνω ή τελειώνει”», είπε κ. Λυμπεριάδης, εξηγώντας πως η εμπειρία του του έλεγε πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, λόγω της χλωμότητας του ασθενή και της δύσπνοιας.

