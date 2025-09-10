search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 16:21
ΕΛΛΑΔΑ

10.09.2025 14:36

Θεσσαλονίκη: Ξέσπασε φωτιά στο «Ιπποκράτειο» –  Πιθανόν να προκλήθηκε από… ηλεκτρονικό πατίνι

10.09.2025 14:36
Φωτιά ξέσπασε, μετά τη μία το μεσημέρι, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο μετέβησαν 15 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ξέσπασε στον 3ο όροφο του νοσηλευτικού ιδρύματος και σε χώρο όπου δεν υπάρχουν ασθενείς, ενώ ερευνάται από την Πυροσβεστική, εάν ξεκίνησε από την μπαταρία ηλεκτρικού πατινιού, το οποίο φέρεται να βρέθηκε καμένο στο σημείο.

Νέος σεισμός στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική – Δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα, λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Απεργία ταξί: Πορεία με τα οχήματά τους «παρέλυσε» την Αθήνα – Κατέληξαν στο υπουργείο Μεταφορών

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη – Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που… “μένουν” όμως στη ζέστη

giannoulis_1009_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννούλης για Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν μπορώ να υποκρίνομαι ότι δεν υπάρχει θέμα – Πρέπει να επισπευστούν οι αποφάσεις» (audio)

NINA_KASIMATH
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ατυχής έμπνευση της Νίνας Κασιμάτη – Πουλά εθνικό οπαδιλίκι ενόψει του αγώνα με την Τουρκία στο ευρωμπάσκετ  

Gallia
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόκαραν τα πάντα» στη Γαλλία: Μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Πάνω από 300 συλλήψεις, χημικά και οδοφράγματα (Photos/Videos)

rutte-forum-nato
ΚΟΣΜΟΣ

To NATO προειδοποιεί τη Ρωσία: Είμαστε έτοιμοι, θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους μας – Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4

DAGIPOLI DANCE Co (1)
ADVERTORIAL

20 χρόνια DAGIPOLI DANCE Co

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

