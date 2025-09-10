Φωτιά ξέσπασε, μετά τη μία το μεσημέρι, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο μετέβησαν 15 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ξέσπασε στον 3ο όροφο του νοσηλευτικού ιδρύματος και σε χώρο όπου δεν υπάρχουν ασθενείς, ενώ ερευνάται από την Πυροσβεστική, εάν ξεκίνησε από την μπαταρία ηλεκτρικού πατινιού, το οποίο φέρεται να βρέθηκε καμένο στο σημείο.

